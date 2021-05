Sebastián Ricagni.

En la pasada jornada, la Comisión de Fiestas y Eventos de Salto se reunió con autoridades departamentales, el Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff y el Director de Desarrollo Social, Regino López, donde se expresaron la situación por la que atraviesa el sector en nuestro departamento y la situación a nivel nacional. Por parte de la Comisión se realizaron propuestas que serán estudiadas, informó a EL PUEBLO Sebastián Ricagni.

EXPOSICIÓN DE LA

SITUACIÓN DEL SECTOR EN SALTO

Efectivamente ayer nos reunimos con el Secretario General de la Intendencia de Salto, Gustavo Chiriff y el Director de Desarrollo Social, Regino López. Con López la semana pasada habíamos mantenido na reunión.

En la reunión de ayer contamos básicamente cómo está nuestra situación, los anuncios a nivel nacional que se hicieron y que, claramente, no han tenido alcance para la gente que no participa de los gremios que acordaron con el gobierno. Nos referimos a la gente del interior que no estaba representada (la gran mayoría) por los gremios que acordaron con el gobierno; los anuncios se hicieron a nivel nacional pero resulta que, no eran en realidad hechos para todos.

Luego de contarles cómo está nuestra situación, ellos nos informaron respecto a datos que son bastantes conocidos, de cómo está la situación del departamento, en cuanto a la gestión de la pandemia y de la campaña de vacunación, de cara a las expectativas que tuviéramos nosotros en reactivar los rubros que son muchos.

L que sí no hay es una fecha certera de retorno a las actividades. A partir del 1º de junio, por ejemplo, se arrancaría con ciertos sectores. Parecería que se va a seguir trabajando bajo protocolos como se hizo el año pasado, pero ya le digo que, hoy por hoy, y por la información real que tenemos nosotros, es la que nos confirmó la Intendencia de Salto el día lunes que tuvimos la primera reunión.

PROPUESTAS

Inicialmente se hizo, como es costumbre, un recuento de la situación actual del rubro en Salto, se habló de la comparación entre la situación país y del departamento, se estableció el estimativo de gente que se ve perjudicada por las circunstancias y se planteó la intención de ir en busca de objetivos realistas.

Situación Nación/Departamento:

Luego de nuestra exposición, nos presentaron algunos datos de la actualidad (algunos de público conocimiento) en relación a la gestión actual de la pandemia y el plan de vacunación:

-Salto ocupa el puesto 18° en vacunación con 2 dosis y el puesto 17° en una dosis aplicada.

-Esto se traduce un bajísimo nivel porcentual de población vacunada (14% aprox)

-A nivel Nacional, aproximadamente hay un 35% de vacunación, cuando el número estimado para la «inmunidad de rebaño» es 70%.

-Se estima un mínimo de entre 45 y 60 días para lograr ese objetivo de vacunación.

Propuestas, soluciones, y pasos a seguir.

A lo largo de toda la reunión, tanto de parte nuestra como de la Intendencia (por medio de Chiriff y López) se plantearon diversas salidas y pasos a seguir, entre los que destacamos los siguientes:

-Trabajar en una difusión coordinada y compartida con la propia Intendencia a través de sus canales oficiales, que nos permita una mayor difusión de nuestra Comisión.

-Realizar un nexo a través de una carta, por un lado, con la Junta Departamental que acercará una petición en el Ministerio de Trabajo, y por otro lado, a través del propio 1Secretario de Intendencia con el Ministro Mieres, con la finalidad de lograr acceder a los mismos beneficios anunciados para el resto del país.

-Se acordó comenzar inmediatamente un trabajo conjunto y coordinado entre la Comisión y CECOED para lograr definir una «hoja de ruta» y los protocolos a seguir pensando en una vuelta al trabajo en el corto y mediano plazo. Se realizarán reuniones a la brevedad.

-En cuanto a los FORMALES, la Intendencia se comprometió en trabajar a la brevedad en beneficios en contribución y otros beneficios fiscales para aquellos compañeros y compañeras de la Comisión que atraviesan una situación crítica por no poder trabajar. Incluso se plantearon posibles reuniones tripartitas para disminuir los conflictos y dificultades para aquellos que tengan alquileres.

-Por otra parte, se acordó programar una reunión con Aquiles Mainardi, Director de MIDES en Salto, para lograr acercarle soluciones a todos aquellos compañeros y compañeras que se encuentran en situación de INFORMALIDAD. No adelantamos beneficios específicos porque no se habló aún, pero mantendremos al tanto de todo lo que se vaya gestionando.

A la brevedad estaremos informando más novedades por los grupos de Whatsapp y nuestras redes oficiales. Agradecemos a todos aquellos que participan y están siempre a disposición. ¡Vamos por el camino correcto!