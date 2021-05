La intolerancia que nadie quiere que vuelva

A propósito de la libertad de prensa, y en referencia a los años de intolerancia política que hoy nadie quiere volver a vivir, consideramos oportuno graficar una muestra de manipulación intolerable. Vale decir para que se tenga en cuenta que cuando a alguien se lo quiere descalificar o considerar enemigo, lo más fácil es calificarlo de tal cosa o tal posición ideológica, recostándose al poder de turno.

Sobre el particular leemos en el libro “Memorias Ilustradas” sobre los últimos 80 años de la vida en esta ciudad, del Esc, Enrique Cesio, ex director de EL PUEBLO.

“Para confirmar que la gente opositora al FA identificaba al diario como un vocero de la coalición, cito que en esos días (expresa el Esc. Cesio), precisamente una mañana se produjo un incendio que casi nos saca de circulación. La inspección de bomberos fue hecha por el Jefe Nacional, visitante en esos días de la ciudad y sus asesores.

El informe de la justicia dice claramente que se trató de un acto intencional, con determinados productos y ubicó un foco inicial. La justicia no pudo probar quienes fueron los incendiarios. Puedo afirmar, prosigue el escribano Cesio), que conozco su identidad y ellos saben los tuve y los tengo individualizados. Podría dar sus nombres. No se lo merecen. No seré yo quien los ponga en letras de molde. Solamente fue una demostración de la intolerancia de los tiempos”. Hasta aquí el relato de Cesio. Agreguemos por nuestra parte que EL PUEBLO, fue el único diario del país que sufrió un atentado.

Para ilustrar a nuestros lectores de un hecho que sucedió en nuestro Salto hace ya más de cuarenta años, podemos dar fe que EL PUEBLO, fue siempre un diario independiente y lejos de ser comunista se lo podía vincular más al Partido Demócrata Cristiano, a línea de la Iglesia Católica de la teología de la liberación y en particular una vez libre y plural de periodismo honesto, que siempre delató a la corrupción en todas sus formas.

Hoy cuando se escuchan voces reiteradas de muchos jóvenes y ya no tan jóvenes sosteniendo que “eso ya fue”, “es pasado” y no podemos vivir con los ojos en la nuca, consideramos oportuno no olvidar la historia para no cometer los mismos errores y si obviamente no es aconsejable en estancarse en ella, no menos importante es conocerla, saberla, para tenerla en cuenta.

Alberto Rodríguez Díaz