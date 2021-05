Dr. Felipe Schipani – Diputado Partido Colorado

El diputado del Partido Colorado, Dr. Felipe Schipani habló con EL PUEBLO sobre los argumentos detrás de la propuesta del Pase Verde. Concurrió el pasado miércoles a la Comisión de Salud de la cámara baja para explicar los detalles del proyecto, que presentó en abril y que habilita a empresas a restringir el derecho de admisión a personas que se hayan vacunado. También conversó sobre la propuesta del senador Jorge Gandini del Partido Nacional.



PROPUESTA

La iniciativa, que consta de cuatro artículos, faculta a los responsables de espacios privados de acceso público y espectáculos públicos a limitar el acceso a personas que no acrediten haberse vacunado contra la covid-19, salvo quienes por “prescripción médica u otra circunstancia acrediten la imposibilidad de hacerlo”. Los responsables de los lugares deberán colocar “avisos alusivos” que “den cuenta de su decisión” y, en el caso de espectáculos, se deberá avisar previamente. La ley se aplicará solamente durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Todos los proyectos van en la misma sintonía, el que presentamos el 13 de abril y hemos recibido la propuesta de comenzar su tratamiento. El Poder Ejecutivo está trabajando en su naturaleza, esto se está discutiendo en el mundo entero, hay muchos países que ya lo están implementando como la Unión Europea en general, el mundo lo está analizando y se buscan herramientas con varios propósitos como la reactivación de servicios, en otro términos generar condiciones de cuidar el salud de las personas y en tercer lugar fomentar la vacunación. Aún no hemos tenido la instancia de coordinación con el senador Gandini, seguramente en los próximos días avancemos. Desde el parlamento con el Poder Ejecutivo, aunar una propuesta para rápidamente instrumentar un mecanismo. El proyecto regula un derecho que ya existe que es el de admisión. Para ingresar a determinados lugares, como espectáculos públicos o lugares privados de uso de lugares públicos se requiera la vacunación. Es importante aclarar que es una potestad que se les da a los organizadores de eventos y responsables de eventos. No es una oposición. Aquellos organizadores de eventos responsables que quieran tener los espacios seguros van a poder utilizar estos mecanismos.

Espectáculos públicos en general y espacios privados de uso público. Es una potestad que van a tener los privados de usar este mecanismo. Queremos lugar de cuidar nuestra salud de ir a esos lugares. Es un instrumento que puede ser útil a esos tres propósitos que comenté recién. En el mundo desarrollado están dando muy buenos resultados.

Lo de Israel es paradigmático. Se permite el pase a partir de la vacunación y ha dado muy buenos resultados. Es un mecanismo idóneo que no supone ninguna discriminación porque es potestativo de los empresarios. Habrá opción para todos los gustos ya que las personas que no estén de acuerdo podrán ir a esos lugares que frecuentaban y que no utilicen este mecanismo.

Si hay un concierto específico en donde el organizador entiende que hay que exigir el certificado, la gente que le gusta esa banda y no se quiere vacunar no podrá ir. En todo caso, no se le está limitando ningún derecho a la persona, simplemente no podrá concurrir a ver a ese grupo. No estamos limitando a las personas de poder ir a restoranes, bancos o algún otro lugar. Las personas que se vacunaron tienen todo el derecho de cuidar su salud y concurrir a lugares más seguros desde el punto de vista sanitario.



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la exposición de motivos, Schipani hace referencia a los postulados del filósofo John Stuart Mill, quien señalaba que “el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás”. Según sostuvo en la iniciativa, este principio guía el proyecto de ley porque, a su juicio, “vacunarse no es sólo una cuestión de libertad individual, sino también una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad”.

“La vacunación no sólo repercute en la salud de la persona que se inocula, sino que también influye en la salud del resto de la sociedad. Una persona puede decidir no operarse de una apendicitis y morir, pero puede decidir no vacunarse en una pandemia y, además de poder contagiarse y morir, también les puede generar la muerte a otros”, se argumenta en el proyecto.

El legislador argumentó que, en el marco de la “libertad responsable”, el gobierno optó por no establecer la obligatoriedad legal de la vacunación. “El ejercicio de ese derecho tiene en este caso consecuencias negativas directas en la salud pública, de modo que resulta absolutamente necesario que sea la ley la que establezca mecanismos para proteger la salud de las personas potencialmente vulneradas”, sostiene Schipani en la iniciativa.

Sobre este punto, el diputado colorado expresó que, al igual que no se implementó la obligatoriedad de la vacunación, “el ejercicio de este derecho tampoco será obligatorio”. “No estamos obligando a nadie, cada empresario definirá qué hace. Lo que va a pasar es que va a haber lugares que lo exijan y otros que no”, apuntó.

Schipani dijo que el Poder Ejecutivo también está estudiando la iniciativa y en la cámara alta el senador nacionalista Jorge Gandini ha planteado en la Comisión de seguimiento de la emergencia sanitaria la necesidad de avanzar en este sentido. “No estamos inventando nada”, dijo, y explicó que se han implementado medidas similares en Israel y en la Unión Europea.



GANDINI

El tema de exigir la vacuna para el trabajo es otro debate. Es un debate jurídico bastante complejo. En medida que no es obligatoria veo dificultades que el empleador le pida a su trabajador de que estén vacunados. Nosotros nos introducimos en ese debate. Lo que nosotros proponemos es una potestad. Habrá opciones para todos, restoranes para quienes se quieran vacunar y cuidar su salud y habrá restoranes para los que no. Lugares privados para unos y para otros, concurrir a los lugares que se les ocurra. Yo no puedo exigir a la persona que va hacer trámite a la UTE u OSE de que esté vacunada porque le estamos privando un derecho esencial. No creo que esto sea algo que todos los empresarios de este tipo de establecimientos asuman, reitero habrá oportunidades y opciones para todos los gustos