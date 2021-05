«Lo digo, porque es así. Es la realidad que vemos, es la realidad de la Liga Agraria, con clubes que en el tiempo fueron desapareciendo. Entonces, cuando aparece esta posibilidad de Salto Fútbol Club, que se nos haga un planteo económico para que ellos puedan hacer uso del Parquie Vispo Mari y además mejorarlo, vino como anillo al dedo. La Liga Agraria corría riesgo de morir.

Con eso lo digo todo. Sin embargo ahora, la Liga tiene acceso a un dinero mensual, que le sirve a todos los clubes y se puede ir haciendo lo que hace poco tiempo era impensado».

WILNEY ARAMBARRI, no es un directivo más en la comarca de los agrarios, porque además se integró a la Comisión Directiva de Salto Fútbol Club.

Por lo tanto, es la mirada en dos frentes que se alinean. Que no se distancian, porque la misión es una: ensanchar la perspectiva en cada caso.

El hecho es que Salto Fútbol Club, dispondrá poco menos que su centro de operaciones en el Parque Juan José Vispo Mari, a tal punto que el operativo de acondicionamiento no es el que falta. Pèro en el caso de «Ney», sostiene una visión más ampliada con respecto a Liga Agraria, «y los nuevos neutrales tienen en claro la nueva perspectiva que se va creando.

Los últimos años han sido complicados, desde lo deportivo a lo económico. Clubes que se fueron limitando en recursos. Ahora es necesario ganar espacios y necesitamos de la prensa para difundir lo que vamos apuntando.

Que se sepa y evitar quedarnos al costado de todo. A través de Salto Fútbol Club el ingreso mensual no será lo que falte y es una ayuda. Demás está decir que la Liga por cuenta propia, no podría estar en condiciones de hincarle el diente al Vispo Mari. Sin embargo se está haciendo. Y en esta, no estamos solos. Eso es lo bueno»