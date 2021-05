LA MANDEMIA

Me ha costado mucho tiempo escribir esta nota, esperando que día a día pudiera descender los casos de COVID-19, y ha sido todo lo contrario, en este momento que estoy escribiendo la nota (10/05/21) me entero que ha habido en nuestro Departamento, 170 nuevos casos.

Parece que todavía algunos SALTEÑOS no han entendido la peligrosidad del COVID-19, que tantas vidas humanas le ha costado al País y especialmente a los salteños. Parece que todavía no hemos tomado conciencia de las recomendaciones hechas por los Científicos, usar tapa bocas, mantener la distancia, evitar las aglomeraciones, mantenernos en casa todo lo posible y parece que algunos hacen todo lo contrario y por eso pasa los que nos esta pasando. HOY quiero hacer una reflexión en voz alta, tengo un hermano de la vida, vecino de mi vivienda que esta internado NO por Covid-19, pero internado por otros motivos. Pero la realidad es la misma, no podemos verlo,darle la mano,abrazarlo y darle un beso a excepción de la familia. Que quiero decir con esto, que si es difícil ver un amigo, lo que será de aquellos que tienen familiares con Covid-19, internados, que no pueden verlos y que en algunos casos mueren sin ver a sus seres queridos.

Es por todo esto queridos salteños, que debemos asumir la responsabilidad del momento y cuidarnos y cuidar a todos los que trabajan, especialmente a la jente de la Salud, que en su gran mayoría están dejando el alma en la cancha.

MARIO ALTAMIRANDA