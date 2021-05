La opinión de nuestros lectores a través de la web

VOX POPULI

El fenómeno de hundimiento o movimiento del terreno se le llama subsidencia y es debido al excesiva explotación de los acuíferos o pozos subterráneos que ejercen un sustento al terreno.

Al debilitarse la fuerza de sustentación el terreno se hunde, en EEUU la sobrexplotación de los acuiferos para riego hizo que muchas zonas variaran el nivel.

En las Termas del Daymán hay subsidencia y es visible debido a que los postes de energía o comunicaciones se inclinan al hundirse el terreno. La mejor forma de medir la subsidencia es mediante satélites que continuamente realizan mediciones en determinados lugares que se desea investigar este fenómeno.

Juan Costa

No, no redime

la muerte

Muy buena reflexión, así como debe ser todo uruguayo, buen ejemplo para inspirar el pensamiento.

berringo.2013@gmail.com

VOX POPULI

Vox Populi dice que se taparon las bocas de tormenta y derivó en inundaciones en casas cercanas, luego agrega que los vecinos desean una obra de desague de mayor magnitud.

¿La solución no es mantener las bocas de tormenta limpias para que no ocurra lo que se menciona?

Juan Costa

La sesión de

anoche de la

Junta

Departamental

apenas duró 33

minutos,

mientras se

estudiará la

solicitud de la

Intendencia por

una nueva línea

de crédito

La nota no menciona la razón por la cual la IdS desea aumentar su deuda tema que parece huir a la información de los contribuyentes de impuestos. Sospecho que la IdS gasta más de lo que recauda pero en vez de optar ahorrar prefiere ampliar su deuda a espaldas de los ciudadanos contribuyentes. Sin dudas que falta opinión pública y poder ciudadano.

costajc@gmail.com

«Decirlo de una

vez por todas;

el fútbol salteño

resignó la

condición de

amateur»

Ok, razonemos por el absurdo para demostrar que el fútbol salteño dista mucho de ser profesional.

Un ingeniero, un médico u otras profesiones pueden trabajar en cualquier parte del mundo y son profesionales. ¿Y estos jugadores de fútbol que probabilidades de trabajar en las grandes ligas como profesionales? Las cosas en su lugar, lo que hay son avivados sobredimensionados.

Juan Costa

Tabaré y

«la muerte

propia

Excelente artículo. Prestigia más a quien lo escribió y a EL PUEBLO por publicarlo.

Juan J. Rocca

«Todas las Voces»

El la edición del día 7/12/20, sección «Todas las Voces» puede leerse un comentario de un Sr. que se identifica como «Rodolfo», referido a la nota que el Profesor Jorge Pignataro públicara bajo el titulo «NO, NO REDIME LA MUERTE».

Ese comentario destila mala fé e intención de agravio gratuito, además de mala educación, ya que desde el inicio califica de «individuo» al Profesor Pignataro. Y en realidad lo lamentable es su desubicado comentario, pues si no estaba de acuerdo con la nota pudo rebatirla con argumentos como corresponde a una persona mínimamente ilustrada y educada.

Ocurre naturalmente que la nota es irrebatible por sus sólidos argumentos y relación de hechos incontrovertibles y fácilmente comprobables.

En lo que refiere a que el resto del país nos creen a los salteños la peor lacra del Uruguay.

Se trata de una reflexión que lo involucra solo a él y si se considera lacra es su problema y quizás sus frustraciones.

Al Profesor Pignataro todo el aliento para que nos siga deleitando con sus excelentes opiniones y comentarios, siempre fundados, y que jerarquizan al Diario de los salteños. Por último Profesor le sugiero que tome este agravio como lo haría el gran CERVANTES: «Ladran Sancho, señal de que son perros» y siga adelante. Felicitaciones.

Hugo Ariel

La presentación

de la oferta del

Destino Termas

Hola, la verdad no se que pueden hablar del destino termas si ya el ingreso por ruta y el control de las entradas es un desastre.

Cuando hablo de ruta ,me refiero a los klm que hay entre la ruta 3 y las termas del Arapey ,donde el conductor debe conducir haciendo zig zag ,por la cantidad de pozos que hay, ademas de ser un peligro el camino.

Si no hay dinero para repararla, por lo meno tapen los pozos.

Pero la frutilla de la torta esta en el control de entrada, donde se debe pagar , ahi hay una funcionaria que te haces bajar del auto para pagar con tarjeta y demoran más de lo debido.

Hace 1 mes viaje y cuando llegué al puesto de control, había 1 solo auto delante mio, demoraron como 30 min en atender, se imaginan una cola de 10 autos en espera y en plena temporada pico , terrible.

El intendente debería bajar a tierra y ver eso, por que se puede solucionar fácil , construyendo una cabina como tienen los peajes , o sino, que se pague en abitab o red pagos el tiket y se lo entregan al funcionario o también hacer una especie de telepeaje para pasar sin el control del funcionario.

Si eso no se arregla, estamos quedando re pegados con los turistas.

Gonzalo

Se flexibiliza el

acceso al subsidio

por desempleo

y se crea un

subsidio para

trabajadores

informales

Yo trabajo para Nora Rey eventos de fiestas y desde marzo del 2020.

Trabajo como moza.

María Laura Espasandin Liscano

Se flexibiliza el

acceso al subsidio

por desempleo

y se crea un

subsidio para

trabajadores

informales

Subsidio para trabajadores informales $ 7305.

Soy Laura Espasandin c.i. 19428069 quiero saber si me corresponde.

Laura