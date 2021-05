La Orden de Malta anunció campaña de recolección de sangre, empezará el martes en Plaza Artigas

En la mañana de ayer, en la sede de la Universidad Católica, representantes de la Orden de Malta en Salto, junto al director del Banco de Sangre del Hospital, Dr. Carlos Ambrosoni y la directora de la Universidad, Lic. Jimena Silva, hicieron el lanzamiento de una importante campaña de donación de sangre que comenzará este próximo martes 11. En nombre de los voluntarios de la Orden de Malta, fue el ex Embajador Pelayo Díaz Muguerza el encargado de hacer uso de la palabra. La llamada «Jornada Solidaria de Extracción de Sangre» tendrá lugar en Plaza Artigas este próximo martes entre las 8:00 y las 13:00 horas.

Campaña que empieza el martes y se extenderá

«Iniciaremos la campaña el martes en la Plaza Artigas y luego la vamos a continuar en distintos barrios y zonas aledañas a Salto. Este trabajo lo queremos hacer junto con el Banco de Sangre, porque si bien el Banco es del Hospital Regional Salto, también hay asistencia a otros hospitales, porque hay una cadena de solidaridad en el tema de plasmas, plaquetas, etc.», indicó Pelayo Díaz. Y continuó explicando: «Esta recolección de sangre, tiene que quedar claro que es la campaña común de recolección de sangre, no tiene nada que ver con otro proceso que es más complejo y que en su momento lo haremos, que es la recolección de plasma de pacientes que hayan tenido el Covid. Pero esto no tiene nada que ver con el Covid. Siempre se necesita en los hospitales y sanatorios sangre, plasmas, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos…».

La Orden de Malta como «orden hospitalaria»

Pero además, Díaz quiso enmarcar esta actividad en el trabajo más general que realiza la Orden de Malta y entonces señaló: «Esto se enmarca en el contexto de la obra que venimos desarrollando los voluntarios de la Orden de Malta en Salto. La Orden de Malta es una orden hospitalaria, es decir que por definición se vuelca a la asistencia de enfermos; por esa razón, uno de los ejes de nuestro accionar en Salto es justamente promover, ayudar y hacer todo lo que esté a nuestro alcance en favor del Hospital Regional Salto y el Hogar del Adulto Mayor «Ramón J. Vinci», que depende del Hospital y de ASSE. Es decir que nuestra primera línea de acción es esa, hasta ahora la hemos venido realizando a través de donaciones que nos llegan de Suiza por la Orden de Malta y por la Fundación de Caballeros de la Orden de Malta en Uruguay».

No solo a los enfermos, también a los desamparados

«Pero sin perjuicio de eso –prosiguió explicando- la otra vía de acción de la Orden de Malta es la asistencia a los desamparados, y por eso venimos realizando desde hace dos años un apoyo grande a un comedor en el barrio Artigas y a un merendero en Salto Nuevo, sin perjuicio de brindar asistencia a través de canastas a familias que recurren a nuestra ayuda y nos consta que están pasando situaciones realmente graves. Así que la idea es, dos días de acción en Salto, uno de asistencia al Hospital Regional y sus servicios, y el otro de trabajo más de campo digamos, directamente involucrarnos en esa labor tan ardua de prestar asistencia a comedores y merenderos. En ese contexto a la asistencia, la Orden ya hizo aquí un curso de primeros auxilios hace dos años, que pensábamos reiterar el año pasado pero por la pandemia no pudimos hacerlo. Pero sí consideramos que es el momento oportuno de promover una campaña de donación de sangre…».