«La situación es muy grave y requiere de un nuevo modelo de gestión en el primer nivel de atención»

Con la Dra. Gabriela Alvarez- Directora Técnica de Centro Médico

Salto se encuentra con más de mil casos Covid positivos y si consideramos los contactos que puede tener cada uno de ellos (a nivel de familiares, compañeros de trabajos, etc) se estima que unas 5.000 personas estén requiriendo algún tipo de contacto/asistencia de su prestador de salud, lo que sin duda está afectando y sobrecargando al sistema.

A partir de esta situación, entrevistamos a la Dra. Gabriela Alvarez, Directora Técnica del Centro Médico de Salto, con el objetivo de conocer si la mutual se está planteando desarrollar alguna re-estructura ante el nuevo contexto epidemiológico



A catorce meses del inicio de la pandemia en nuestro país, ¿cómo calificaría la situación actual que estamos viviendo en Salto?

Salto no es ajeno a lo que está pasando en el resto del país, y en gran parte del mundo, pero lo cierto es que la semana pasada llegamos a estar en tercer lugar en cantidad de casos positivos activos, después de Canelones y Montevideo. Las cifras varían de un día a otro, pero estamos ante la mayor cantidad de casos activos desde que empezó la pandemia de los cuales más de la mitad son usuarios nuestros.

Si bien se ha asociado mucho el tema de la saturación del sistema de salud a la cantidad de camas disponibles en los CTI, siguen siendo un pequeño porcentaje los usuarios que requieren esta asistencia o incluso la internación. La sobrecarga hoy está dada en otros niveles de atención, ya que más del 90% de las personas que cursan la enfermedad lo harán en su domicilio en lo que llamamos un nivel primario de asistencia y es el que está teniendo un verdadero colapso.

Es el área menos visible, pero es la que está teniendo un mayor impacto y un mayor desgaste de nuestros equipos, porque además del cansancio lógico que vienen teniendo por la cantidad de gente que hay que atender, muchas veces, reciben insultos y malos tratos por parte de algunos usuarios, que no están entendiendo la gravedad de esta situación. Tengamos presente que la atención que este nivel de asistencia requiere no es solo del paciente que cursa la enfermedad sino también de su entorno, de sus contactos estrechos, que también son usuarios nuestros, y aún estando sanos demandan atención, muchas veces administrativa, como certificados por cuarentenas, coordinación de hisopados etc.

¿Qué cantidad de pacientes con Covid están siendo atendidos hoy por Centro Médico?

Las cifras varían día a día, pero estamos con más de 400 pacientes adultos cursando la enfermedad en su domicilio y en el entorno de 60 pacientes pediátricos. Entre 25 y 30 pacientes están internados en sala, y entre 8 y 10 pacientes se encuentran en CTI.

¿Cree que la estructura asistencial con que cuenta Centro Médico hoy no está siendo suficiente?

Los sistemas más fuertes de salud del mundo, como el de Gran Bretaña, no han podido con la pandemia, sería muy pretencioso de nuestra parte creer que vamos a poder mantener el nivel de atención deseada en un contexto como el que estamos viviendo.

Hay que tener presente que además de atender a todos los pacientes que están cursando el Covid, debemos continuar atendiendo al resto de nuestros usuarios, que no tienen Covid y que pueden tener otras afecciones o patologías que también requiere atención médica. Tengamos en cuenta que todas nuestras policlínicas continúan funcionando, la mayoría en forma telefónica, pero los médicos igualmente cumplen su horario, como lo hacen cuando la atención es presencial. Y que además de eso debimos desarrollar una nueva estructura de atención paralela por la pandemia para atender los casos Covid positivos. Si bien la mayoría de estos, son personas sanas, jóvenes, sin factores de riesgo, que lo cursan en forma asintomática o con síntomas leves, son quienes demandan una atención inmediata para atender dudas o consultas que tienen y que no estamos llegando a responder en los tiempos que se pretenden. Al igual que sus contactos estrechos, demandan atención aún sin estar cursando la enfermedad.

¿A qué tipo de consultas se refiere?

Como decía antes, la gente llama a las líneas Covid, en la gran mayoría de los casos por cuestiones administrativas: para pedir una certificación por haber estado en cuarentena, para saber cuándo los van a llamar para el segundo test antígeno, o para reclamar que no recibe el código que lo habilita como usuario en la página web para ver el resultado de su hisopado… También nos encontramos con pacientes asintomáticos que dicen sentirse bien, pero llaman para reclamar que el médico no lo está llamando todos los días, por ejemplo. Son situaciones que uno puede entender, pero en este contexto en el que estamos, los mayores esfuerzos de atención deben estar en las personas que pueden requerir un mayor seguimiento por ser pacientes de riesgo, y los otros casos no son situaciones urgentes, pero el usuario pretende ser atendido igual en forma inmediata.

¿Cuál sería la solución?

Esta actual situación nos está obligando a gestionar de un modo diferente la asistencia a estos pacientes en un primer nivel de atención, porque el modelo de trabajo que veníamos implementando ante estas cifras no puede sostenerse. Esto implica ante todo: asumir una responsabilidad compartida, en donde la población acepte esta situación, comprenda que estamos dando lo mejor que podemos, y que aún queriendo no podemos responder sus consultas en los tiempos que les gustaría. No se pueden mantener las expectativas de servicio que uno puede exigir en un contexto «normal» en estos momentos.

¿Cómo sería ese nuevo sistema de gestión de la pandemia?

Este nuevo sistema de gestión que ya estaremos implementando a partir de la semana entrante, implica hacer un triage, una calificación de los pacientes Covid positivos, en donde aquellos pacientes asintomáticos o con síntomas leves, cuyos casos no presenten situaciones de riesgo, puedan transitar sin seguimiento médico diario su enfermedad, así como lo hacemos con tantas enfermedades de transmisión comunitaria.

Cada paciente tendrá un médico de referencia, que será quien le haga el primer diagnóstico, dónde evaluará su riesgo y le dará las instrucciones sobre el tratamiento, especificando ante qué síntomas consultar. Recibirá otro control durante la evolución y el alta también será dada por este médico de referencia, que le facilitará un celular de contacto a donde el paciente podrá llamarlo por consultas. De esta forma el paciente deberá transitar la enfermedad en el período que corresponde de aislamiento hasta tener el alta médica. En esa línea, aquellos casos que puedan implicar riesgos, tendrán el seguimiento que necesitan.

¿Las líneas telefónicas Covid 19 qué tipo de llamadas o consultas deberían recibir?

Deberían recibir básicamente dos tipos de llamadas: de pacientes con síntomas respiratorios y de pacientes que saben que fueron contacto de casos positivos de Covid.

Usted se preguntará ¿a dónde se hacen las otras consultas que mencionábamos antes?. Muchas de esas consultas de carácter administrativo ya son coordinadas en forma automática, como los segundos test antígenos o los resultados de los hisopados que se suben a la web. La consulta por no tener el código para acceder al resultado por la web, por ejemplo, se debe hacer en Afiliaciones, porque el usuario debe actualizar allí su número de celular. Las certificaciones, las realiza el médico certificador, y si llegara a tener algún problema puede dirigirse a Atención al Usuario, pero no a las líneas Covid.

¿Si un paciente que está cursando la enfermedad siente algún síntoma de alerta, como dificultad para respirar, qué debería hacer?

Como dijimos antes, aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico van a tener el celular de contacto de su médico de referencia, a quien deberán dirigirse. Si la consulta debe tener una respuesta más inmediata o urgente, también pueden llamar a la Emergencia, que está abierta todos los días durante las 24 horas.

¿Qué pasa con pacientes que aún sintiéndose bien, precisan la contención diaria emocional del mèdico ?

Sabemos lo importante que es para cualquier paciente que se encuentra transitando una enfermedad sentirse escuchado, apoyado y contenido por su médico. Ese apoyo emocional, que sin dudas es tan necesario, en este contexto de pandemia con la cantidad de casos activos que estamos teniendo, lamentablemente no puede siempre brindarse como el paciente espera y como a nosotros, como médicos, nos gusta brindar. La alta demanda nos obliga a limitar la atención al área asistencial, en las condiciones que comentábamos. Por eso es tan importante que familiares y amigos colaboren siendo una red de sostén emocional de ese paciente que está aislado, seguramente sintiéndose solo, con miedo, con ansiedad y que necesita sentirse acompañado de alguna manera.

Hemos visto como el GACH y el Sindicato Médico del Uruguay, insisten con la necesidad de bajar la movilidad, ya que cerramos abril con 1.600 muertes por Covid 19. ¿Qué opina al respecto?

El virus está circulando en lo que se llama fase 4, y que se refiere a una alta transmisión comunitaria, que está siendo calificada como «descontrolada». Eso está pasando en Salto, y si bien todos confiamos en la inmunización de las vacunas, su impacto no será inmediato. Se hace muy necesario tomar verdadera consciencia de esta realidad y ser responsables, además de empáticos y solidarios con el otro. Porque si bien muchos pacientes transitarán el virus con síntomas leves como dijimos, otros están perdiendo la vida lo cual realmente es algo muy, muy duro para quienes lo estamos viviendo de cerca.