La Unión Europea anunció la reapertura del mercado para los cítricos argentinos

Eerá a partir del 1° de mayo. En agosto del año pasado frenó las importaciones por la aparición de Mancha Negra. Se levantó la sanción, luego que la Argentina ha tomado medidas para reforzar su sistema de certificación de las exportaciones

El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), anunció esta mañana que la Unión Europea confirmó la reapertura del mercado para los cítricos argentinos a partir del 1° de mayo, luego que en agosto del año pasado frenó las importaciones de manera temporal, por la aparición de la enfermedad Mancha Negra (Phyllosticta Citricarpa) principalmente en los embarques de limones del Noroeste del país. También afectó a las naranjas y mandarinas, que se producen en Entre Ríos y Corrientes.

De acuerdo a los datos oficiales, cuatro de cada diez frutas que exporta Argentina son cítricas, siendo la Unión Europea uno de los principales destinos, a donde se exportan 150 mil toneladas anuales.

La prohibición temporal, según anunció hace un año atrás la Unión Europea, se extendía hasta el 30 de abril del presente año para abordar el actual riesgo de introducción y propagación dentro de la Unión de la plaga especificada» y «permitir que Argentina actualice su sistema de certificación y sea auditada por una Comisión de especialistas. Finalmente hoy se difundió la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) N° 2021/682 publicada en el Boletín Oficial del bloque comunitario, donde se confirma el levantamiento de la medida.

En la Resolución se detalló que Argentina ha tomado medidas para reforzar su sistema de certificación de las exportaciones, de las que informó con ocasión de la auditoría, por lo que no debe prorrogarse la prohibición temporal. Al mismo tiempo, «puesto que nuestro país aún no ha aplicado plenamente todas estas medidas a lo largo del período de cultivo y de exportación y es probable que las medidas se revisen en períodos futuros, aún no puede evaluarse plenamente el riesgo de introducción en el territorio de la Unión de Phyllosticta citricarpa a partir de frutos especificados originarios de Argentina», señaló la decisión de la Unión Europea.

A partir de esto, según detalló el Senasa, las medidas y condiciones para el reingreso de fruta cítrica a la Unión Europea incluyen acciones adicionales que deben ser llevadas a cabo tanto por los distintos actores del sector privado de la cadena citrícola como del sector público. Entre dichas acciones se encuentran: aplicación obligatoria a campo de tratamientos fitosanitarios contra Mancha Negra; verificación oficial de la aplicación de estos tratamientos; análisis de laboratorio de la fruta muestreada tanto en campo como en empaque cuando se detecten síntomas sospechosos de la enfermedad; comunicación oficial a la UE de las listas de unidades productivas y nombre de las empresas responsables de las unidades, así como las actualizaciones de dichas listas.

Además, desde el Organismo precisaron que «frente a estas nuevas condiciones, el Senasa está actuando para implementar o verificar estas acciones tanto en los aspectos operativos como informáticos. Se presenta en adelante el desafío de continuar con las exportaciones y mantener el mercado operativo debido a la relevancia que tiene para nuestra fruta».

Mercado. Ahora, informamos sobre la comercialización, desde los informes de Precios Mayoristas del Mercado Modelo (DI.GE.GRA.-C.A.M.M.), a saber:

Jueves de 29 de abril del 2021: La jornada transcurrió poco ágil, manteniéndose la baja afluencia de público comprador que está asociada a la situación de pandemia. Aumentaron los valores de morrón Verde, uva, manzana Gala, apio hoja, brócoli, remolacha repollo y chaucha. Descendieron los valores de tomate, zucchini, zapallito, calabacín, zanahoria, lechuga, acelga y espinaca. Como novedad se registraron ingresos de las primeras partidas de Crips’s Pink

Informe Semanal de Precios e Ingresos al Mercado Modelo.

Semana del 24 al 30 de abril del 2021

Inicia la zafra de primor de la zona litoral Norte

Aumenta la oferta y la calidad de la mayoría de las hortalizas de frutos y cítricos, además de choclo y frutilla provenientes de Salto.

Hortalizas de fruto: aumenta la oferta de tomates en general, presionando sus precios a la baja. También hay una mejora en la calidad y aspecto, observándose partidas con más coloraciones rojizas, turgentes y sin daños por desórdenes fisiológicos o sanitarios. A su vez, los calibres más frecuentes son grandes y medianos, en comparación a semanas anteriores en las que predominaban calibres chicos. En morrón se incrementan los valores de venta, debido a la calidad que se observa. En términos de volúmenes de ingreso, la oferta se mantiene similar a la semana anterior, pero existe una diferencia en las calidades remitidas, en virtud de que el litoral Norte está logrando una producción con calibres medianos y grandes, sazonados, con piel gruesa y coloraciones uniformes y sin daños por patógenos o insectos. No obstante, las partidas de la zona Sur, en algunos casos de cultivos de reciente cosecha no logran alcanzar las coloraciones adecuadas, con alguna cara más anaranjada con tintes verdosos. Estas partidas son más livianas y llegan en general al Centro Mayorista con problemas sanitarios que acortan su vida útil y son las que alcanzan los valores mínimos. Existe una amplia variación con relación a los salteños y esto genera la suba mencionada anteriormente. En zapallitos aumenta la oferta y con ella la calidad, presionando los precios a la baja. Es esperable que se mantenga esta tendencia si continúan las temperaturas relativamente altas en la zona Norte. Se mantiene alta la oferta de berenjenas con precios estables, dado que en este producto también mejoran sus aspectos de calidad comercial.

10º Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos

Por: INIA Las Brujas

La Facultad de Agronomía de la UdelaR y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, invitan al 10º Encuentro Nacional sobre Frutos Nativos. La actividad se realizará en forma virtual, los días 13 y 14 de mayo, de 17:00 a 20:00 h

Emilio Gancedo