Lechería Hoy

Baja el valor medio de los lácteos en el Mercado Internacional

El precio medio se ubicó en US$ 4.162 por tonelada, un 0,7% menos que la última subasta.

Al mediodía de este martes, 4 de mayo, el valor medio de los lácteos descendió un 0,7% a US$ 4.162 por tonelada. Eso sucedió en el marco de una nueva subasta de Fonterra, la plataforma neocelandesa perteneciente a la mayor exportadora de leche en polvo del mundo.

Sin embargo, el principal producto lácteo exportado por Uruguay, la leche en polvo entera, subió 0,7% y cotiza US$ 4.115 por tonelada.

La manteca bajó 12,1%, a US$ 5.035; la lactosa sufrió una baja de 2%, y ahora vale $ 1.236. Por su parte, el queso Cheddar bajó 4,5% y cotiza US$ 4.274. En tanto, la mantequilla en polvo subió 14,4% a US$ 4.222.

En la oportunidad se vendieron 22.020 toneladas de lácteos y operaron 148 clientes.

CONAPROLE aumenta la leche a sus remitentes a $14,8

El presidente de Conaprole anunció que en abril el precio de la leche de Conaprole a sus remitentes será de $ 14,8. La mejora se hace por el lado de la prima socio cooperario, expresó.

Álvaro Ambrois, presidente de Conaprole, dijo que el martes se realizó la presentación del cierre de marzo, La cooperativa trabaja con un presupuesto estimado y al cerrar el mes se hace un cotejo de números.

«Ya tenemos ventas avanzadas porque Conaprole tiene un secuencia de vender todo lo que va recibiendo, vamos colocando y haciendo negocios como se hizo cuando estaba a 2.600 y se hace ahora que está a 4.000» dólares la tonelada.

Esas ventas «a veces son fluidas y otras veces se trancan» y no se concretan. Al respecto «lo más marcado que tengo en mi experiencia fue en año 2015 cuando se frenó el mundo entero y particularmente Venezuela y quedamos 6 meses sin vender nada», recordó. Tales contratiempos implican forzar el sistema financiero de la cooperativa que debe cumplir con sus obligaciones a pesar de que no tenga ingresos.

Por tanto «las ventas se hacen siempre y si el mercado lo permite es más o menos fluido y a valores del momento», señaló. Ahora que finaliza abril tenemos los negocios embarcados por lo menos ya concertados, apuntó.

SUBA DEL PRECIO AL PRODUCTOR

Asimismo anunció que en la reunión del Directorio de Conaprole se definió «un aumento en el precio de la leche que lo vamos a manejar por el lado de la prima socio cooperario».

«Para nosotros la prima socio cooperario es importante porque está atado al capital lácteo, hace a la pertenencia del productor y el respaldo en el conjunto de los productores es alto», señaló.

«Por tanto la prima que era de 22 pesos la pasamos a 35 o sea que la prima aumenta casi 50%, lo que lleva que el precio aumente 0,91 por litro. Es un aumento importante», a 14,8 pesos.

A valores sólidos 4,02% de grasa y 3,48% de proteína «el precio de la leche hubiera quedado en $ 13,908, pero con el aumento el litro queda en $ 14,811 con 100% de respaldo y 19% de calidad».

El aumento de la leche es prácticamente del 7% de su valor, resumió. (Fuente: En base a entrevista de Danilo Scirgalea – TodoElCampo)

Molestia de productores

lecheros por cobro de tasa para uso del Fondo de garantía

Desde el 1 de abril quedó vigente el cobro de una tasa por el uso del Fondo de garantía lechero (Fogale).

La comisión está atada a la calificación del BCU, para los 2B o mejor – sin calificación es de 0,5%; para calificación 3 es de 1,5% y para calificación 4 es de 2%.

«Estamos en total disconformidad con esta resolución, entendemos que es injusta», dijo a Conexión Agropecuaria Walter Frisch, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL). «Estamos en total disconformidad con que al productor se le cobre una tasa extra, en un fondo que lo dejo de cobrar él y lo dejó como garantía. Se contradice», apuntó.

El año pasado las autoridades habían adelantado a las gremiales de productores que se aplicaría un cobro de una comisión sobre el uso del Fogale, anuncio que fue rechazado enfáticamente en aquel entonces. Su aplicación se pospuso por seis meses. Y al no entrar en vigencia de forma inmediata, los productores consideraron postergado el tema indefinidamente, explicó a Conexión Agropecuaria Justino Zavala, directivo de la Agremiación de tamberos de Canelones.

«Nos pusimos en contacto con las autoridades del Ministerio de Ganadería, que hacen de puente con este tema, particularmente con el ingeniero Buffa, y en principio vamos a generar un ámbito de discusión para que esto no funcione así», sostuvo.

El cobro de esta tasa «no se entiende y no tiene un fundamento técnico real», remarcó el productor.

Argelia fue principal destino de las exportaciones de lácteos en abril

Las exportaciones de lácteos retrocedieron en abril respecto al mes anterior, pero se mantuvieron por encima del volumen exportado hace un año atrás, con Argelia como principal destino.

Las solicitudes de exportación totalizaron 14.859 toneladas, 17% abajo de las 17.928 aviadas al exterior en marzo, pero 13% arriba que las 13.827 registradas en abril de 2020, de acuerdo a datos de Aduanas.

Argelia volvió a ubicarse como principal destino, con 3.524 toneladas. Asimismo, mostró un retroceso de 30% en volumen frente a un año atrás.

En segundo lugar se ubicó China, con 2.846 toneladas, más del doble de las 1.275 enviadas a ese destino en abril del año pasado.

Y en tercer lugar se posicionó Brasil con 2.820 toneladas, lejos por encima de las 999 toneladas de un año atrás.

El valor promedio por tonelada exportada mostró una mejora mensual de 5%, con US$ 3.205 frente a 3.066 de marzo. En la comparación interanual la recuperación también es de 5%. En leche en polvo entera el precio promedio de exportación fue de US$ 3.327 por tonelada, 6% más que en marzo y 3% arriba del promedio registrado en abril de 2020.

Si se observa el primer cuatrimestre, Brasil lidera como principal destino, seguido por China y Argelia. En este periodo las solicitudes de exportación sumaron 66.686 toneladas por un valor de US$ 205,5 millones. Un 13 % por encima de las 59.050 toneladas exportadas en el primer cuatrimestre del año pasado, por un total de US$ 181,1 millones.