Lejos, muy lejos de ser socialmente responsables

Informaciones que nos han llegado permiten afirmar que los cálculos efectuados indican que en el Uruguay, a pesar de la lucha antitabaco que se ha llevado adelante en la última década alrededor de 5.000 puchos son arrojados en cualquier lugar de la tierra, la calle, y el medio ambiente en general, porque es difícil hallar hoy un cenicero, tan habitual y diríamos infaltable en los lugares cerrados en otros tiempos.

Cada una de esta colillas -según los mismos estudios – contamina o arruina hasta 50 litros de agua. Imagínese el amigo lector cuántos litros de agua son contaminados por día en un país como el Uruguay que ha reducido sensiblemente el tabaquismo.

Tiempo atrás surgió en el país un movimiento de voluntarios que alcanzó a recolectar miles de puchos (colillas) de cigarrillos en las playas del Uruguay, uno delos lugares más contaminados y tomados como basureros en el país.

Cuando se hace hincapié en que la mejor forma de enfrentar la pandemia que nos aqueja es la “libertad responsable”, muchos nos tememos que esto tiene un altísimo precio, debido a que no todos los uruguayos tienen claro el tema de la responsabilidad social.

La conducta humana es vital sobre todo para el medio ambiente. El descarte de botellas y tapitas de plástico, de diversos tipos de derivados de los residuos de combustibles fósiles, sigue haciéndose “alegremente” como si no importara.

El descarte de vidrios, de plásticos, de nylon y demás prueba que de responsabilidad no hay nada. Es más diríamos que falta muchísima buena voluntad para asumir una conducta responsable.

Hasta el momento hablar de cuidar el oxígeno del aire, cuidar el agua, dulce y salada existente en el planeta y cuidar la tierra hasta el momento es una utopía que parece más reservada a gente que “delira” que a quienes asumen su responsabilidad, como los ecologistas, ambientalistas y demás.

Días atrás nos ocupábamos en estas columnas del cuidado de la “Pachamama” o la tierra tan querida y cuidada por quienes están más vinculados a ella en todo el planeta. Sin embargo tampoco existen demasiados seguidores de ellos en el mundo.

Por el momento existen muchos animales amenazados de extinción, por la sencilla razón de que el hombre está destruyendo su hábitat. Lo que hasta hoy no vemos que se haya entendido es que somos parte de la cadena y tarde o temprano si se rompe ésta también no arrastrará y por lo tanto el peligro de extinción también nos incluye.

Esperemos que se asuma antes que sea demasiado tarde.

A.R.D