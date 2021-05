Los 1.281 casos en Salto: el retorno de la pelota disfrazado de absurdos

Por estos lares «naranjeros» no faltan los quejosos. Los que se adhieren al griterío de probeta, con sus razones a contramano. Como si la realidad no fuese esta misma que Salto padece, en medio de una pandemia que lo coloca entre los departamentos que más casos reporta.Lo de la víspera, una manera de prolongar esta compleja sumatoria. Los 1.281 casos de coronavirus. 126 en las últimas 24 horas. No hay bloqueo para que el número se estacione o baje. La curva es ascendente. La matemática pega el latigazo. Y duele. O debiese doler. LOS PORFIADOS DE LA OCASIÓN La semana va concluyendo en medio de algunos destemplados, heridos en su conciencia y expositores de la ausencia de sentido común, para ser una vez más los que levantan la bandera «del cuándo volverá el fútbol», porque «el fútbol no contagia ni rebrota casos» y además, «es una manera de evitar que se se jueguen «picados» en el campito sin control ninguno».Son los porfiados de ocasión. Son los que no entienden. Desde el ámbito de opinión que fuese y no solamente las redes sociales.Y es extraño. Y es un contrasentido. Son los mismos que lamentan las muertes, pero que al toque nomás, abogan por la reapertura que fuese. Para los porfiados del recitado dolido, más le viene al dedillo y al bolsillo, el efecto de un espectáculo y no el resguardo de la salud. Hay muertes que no se quedan por mucho tiempo. Tienden a pasar de largo.Habría que pensar que algunas muertes (dolorosas en sí mismas), surten el efecto de pocas horas. Tan solo unas pocas horas. AHÍ ESTÁ EL MAPA La inapelable verdad de los números. El mapa hasta la víspera, es una síntesis. Así está Salto. Así estamos. Esa es la realidad. Y entonces, ¿qué es lo que realmente se puede programar en materia de futuro? ¿En materia de campeonato?¿Qué mes es posible para que a nivel local, el deporte pueda generar determinados retornos y con aficionados en las canchas? Si la gente no puede entrar a un escenario, ¿los jugadores, para quiénes van a jugar?¿Para consumo de cuántos?Dos meses atrás, el presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi, espetó en el Consejo Superior: «jugar sin público es criminal».

Los neutrales se juegan la ropa para obtener recursos y contemplar los presupuestos de los tres campeonatos, A, B y C. ¿Qué organismos o sponsor que fuesen, está o están en condiciones de aportar dinero a la causa del fútbol, para que el fútbol se juegue? ¿Hasta cuándo el fútbol va a seguir pidiendo dinero? O mendigando.Mientras tanto, al paso de los días, habrá que ejercitar la tolerancia, ante lo que será una arremetida argumental más, de los quejosos por naturaleza o por contagio.**********Si en un plantel se origina un brote pandémico y esos futbolistas tienen que pasar por hisopados, ¿quién los paga? ¿Los clubes? ¿Los dirigentes?Si esos jugadores, terminan siendo portadores y deben permanecer al margen de sus trabajos particulares, ¿quién afronta las pérdidas a ese nivel?Seguro que los quejosos, no. A ellos solo les cabe, la pretensión del retorno de la pelota, disfrazado de absurdos. Son los mismos que lamentarán alguna que otra muerte.Pero…por pocas horas nomás. -ELEAZAR JOSÉ SILVA-