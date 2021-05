“Los medios de comunicación tradicional están en una etapa terminal”

José Carlos Díaz – Director del diario “San José Hoy” de San José

José Carlos Díaz es la cara visible del diario San José Hoy y – en el marco del ciclo de entrevistas a medios de prensa del interior de nuestro país – nos brindó su visión con respecto a la dinámica del quehacer periodístico y cómo visualiza la existencia de los medios de comunicación en el futuro. Afirma que éstos están prácticamente en el ocaso.

“Asumí la dirección de San José Hoy, hará unos 10 u 11 años porque si bien es cierto que lo fundamos con David Rabinovich en el 1990, estuve unos años con él pero luego me fui porque mi fuerte es la publicidad. No obstante mantuvimos la amistad y cuando se jubiló, propuso dejármelo.

Me cuesta muchísimo mantener la publicación tanto desde lo económico y en cuanto a trabajar con gente” – compartió Díaz.

A la vez expuso que cuando el diario logra tener un staff de periodistas altamente calificados , generalmente luego consiguen trabajo en Montevideo donde las propuestas salariales son sustancialmente más atractivas.

José Carlos se define como colaborador de medios y co fundador de dos periódicos y secretario de redacción.

“Si bien es cierto que he hecho entrevistas y escrito acerca de diversos temas, no me considero periodista” – enfatizó.

¿Cómo ve a los medios de comunicación en el tiempo venidero?

“Seguramente nosotros no lo vamos a ver pero los medios tradicionales, prensa, radio televisión, si bien no han muerto, están en una etapa terminal.

Creo que se mantienen algunos por algunas razones que no logro entender.

Si hablamos de nuestro país – por ejemplo – el diario El País que data de muchos años de trayectoria – Luego de cerrar diario El Día que fue el diario más vendido – en la actualidad tiene hoy en día una tirada que es para morirse de risa.

El diario El País de Montevideo no tiene cifras importantes como para mantener toda la planta industrial que tiene y a todo el personal.

Logra mantenerse con los subproductos como le dicen ellos y aún así debe afrontar situaciones muy complicadas desde el punto de vista financiero.

En El Observador hubo una apuesta empresarial muy fuerte, pese a ello debieron suprimir el formato papel”.

-¿Cuál es su punto de vista con respecto a los sitios digitales?

-”Para que sea sustentable y sostenible en el tiempo un sitio digital se requiere de un importante volumen publicitario, también para poder mantener un equipo.

Tengo la sensación que la gente que sigue a los sitios no está dispuesta a pagar ni mucho ni poco por la suscripción digital.

Fíjese que El País de Madrid por estos días se está felicitando y poniendo como ejemplo que llegaron a una meta de 100,000 suscriptores digitales; les costó mucho – en términos regionales – llegar a cifras importantes.

Va a ser muy difícil sostener estos sitios en el tiempo.

Por otra parte tampoco se escucha radio ni se ve televisión. Puede que las personas de mi generación – tengo 68 años – escuchen algún programa radial. Hace unos siete u 8 años la gente escuchaba la radio hasta para ir al baño, pero esa realidad cambió drásticamente.

Actualmente trabajo en la televisión comercial y se ha tornado muy complicado conseguir publicidad.

Seguir subsistiendo de esta manera significa todo un desafío pues la audiencia ha descendido notablemente”.

José Carlos Díaz entiende también que el rating de otrora no es ni cercanamente comparable al de la actualidad donde los intereses se han diversificado frente a un mundo globalizado y desafiante.

Hoy el espectador recurre a la televisión simplemente para ver una película o programas de divertimento.

En los últimos años ha habido un cambio sustancial en la forma de comunicarnos. Hace tan solo unos años, los diarios, la radio o la televisión se limitaban a un único formato, pero ahora entra en juego un elemento de hibridación.

¿Cuál es el perfil de los lectores de San José Hoy?

Las carácterísticas a destacar de nuestros lectores es que son gente de una edad promedio de cincuenta y ocho a sesenta años, gente de cuarenta años, muy poca y muchos de sententa años.

Por lo que puedo ver en nuestro fichero, nuestros suscriptores generalmente son profesionales, docentes, comerciantes y jubilados de la docencia.

Por lo tanto, el contenido que debemos tener debe apuntar a temáticas específicas.

Por ello nuestro medio no se dedica a los hechos policiales, a no ser sucesos que tengan determinado impacto. Con ésto no quiero decir que las publicaciones que se hacen en nuestro medio son solamente para una masa de intelectuales.

-Una reflexión….