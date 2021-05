Mayo, mes para honrar a las madres… Con Micaela Monzón. Licenciada en Trabajo Social.

“Yo honro a la mía por su valentía, por su ganas de vivir, porque nunca tuvo miedo a la enfermedad”

En un emotivo encuentro, nos hemos reunido con Micaela, para recoger sus palabras de hija. De una hija que adoró y adora a su madre, aunque ya no se encuentre entre nosotros. De una hija que supo acompañar, en difíciles momentos que su mamá atravesó y hoy quiere homenajearla, dejando su palabra en el Suplemento Día de la Madre. Carmen Barrientos, se llamaba la mamá de Micaela y fue una madre compañera, compinche, muy presente siempre. Brindándole el mayor apoyo a su querida familia.

Micaela Monzón y su mamá



Con todo el amor por su madre, así comenzó el diálogo mantenido con Micaela:

«Este mes es muy especial para mí. Me genera una mezcla de sentimientos, ya que es el segundo año que paso el Día de la Madre sin mi mamá Carmen, porque el 23 de setiembre de 2019, falleció por una enfermedad oncológica», nos dice.

¿Cuántos años tenía?

El próximo 15 de mayo hubiese cumplido 61 años.

Era siempre en la familia, un mes de doble festejo con ella. Y desde que ocurrió lo mencionado, elijo, como el año pasado, honrarla con palabras y sentimientos. Y me gusta hacerlo público para continuar contando su valiente historia y lo hermosa madre y persona que fue. Y sigue estando, pero de otra manera.

¿Cuándo comienza su enfermedad oncológica?

Fue en el mes de octubre de 2016, que aparece este diagnóstico en nuestra familia. Luego de unos exámenes donde se detectó la enfermedad de forma inmediata, quedó internada. Sin muchas expectativas de vida, dado lo grave y avanzada que estaba la enfermedad. El tumor de origen, fue en ovarios, e hizo metástasis en pleura generando un derrame (líquido en pulmones). Fueron tres meses de internación en sanatorio, tres intervenciones quirúrgicas «Pleurodesis», y durante esta estadía, también contrajo neumonía.

En todo momento su estado fue de gravedad, muchas veces los médicos dijeron son horas, días, momentos

En enero del 2017 fue dada de alta, pero sin muchas esperanzas. Hasta que, en el mes de abril, recibió su primera Quimioterapia, y comenzó a cambiar de a poco la situación. Fue en enero de 2018, que se le pudo realizar la operación de la zona afectada, por último, pero debió continuar con Quimios ya que surgieron unos ganglios.

Una tomografía de mayo de 2019, resultó excelente. Donde solo se le indicó las últimas Quimioterapias, pero lamentablemente la situación se revirtió y no se pudo hacer más nada.

Agradecimiento.

La atención hacia mi madre ha sido excelente.

Ella fue atendida por el Centro privado de Salto y el año pasado realicé el agradecimiento a todas las personas e instituciones que la atendieron y acompañaron durante la enfermedad. Pero no solamente a ella, sino también a nosotros, su familia.

Y me quedo con palabras textuales de unos de sus médicos «Carmen fue, es y será un ejemplo de cómo se deben enfrentar las enfermedades, de la forma en que lo hizo nos enseñó a todos».

Deseo destacar la importancia de cómo el enfermo/a enfrenta la enfermedad, ya que en la mayoría de los casos es una horrible sorpresa a la que uno se enfrenta y en mi caso y el de mi familia, sin ningún tipo de conocimiento sobre el tema.

Pese a esto, mamá tomó este diagnóstico, como a los diferentes problemas que enfrentó en su vida: con mucha fortaleza, con su pensamiento positivo, diciendo que de esto, ella saldría. La caracterizaba mucho la gran fe que ella tenía. Creo que todo eso fue el cincuenta por ciento de su mejoría, porque a pesar que no la tengo hoy conmigo, la honro por su valentía, por sus ganas de vivir, porque nunca tuvo miedo, ya que ella sobrevivió a la muerte muchas veces durante su enfermedad. Durante este proceso, tantas cosas pasan…

Sobre todo, por el desconocimiento, el tener que enfrentarnos a algo que desconocemos: a un diagnóstico horrible.

No saber qué hacer, qué decisiones tomar… qué sería lo mejor a su vez.

Y en nuestro caso, tratar de disimular las pésimas expectativas de vida que nos daban. Es por esto, que puedo decir con propiedad, que cuando esta cruel enfermedad llega a una familia, cambia por completo la vida de todos. Los integrantes, muchas veces, las enfermas o enfermos, deben dejar sus actividades laborales según la gravedad y los tratamientos.

En otros casos, a veces no es necesario.

Mi madre convirtió su hobby del tejido y de crochet, en su medio de ingreso. Por suerte ella nos tuvo a nosotros, su familia, que nos adecuamos a horarios para poder acompañarla en todo, pero lamentablemente no es así en todos los casos. Pero vuelvo a las propuestas de intervención y atención. Son excelentes como ya lo dije, pero creo que por desgracia, ha crecido muchísimo el número de pacientes, por lo que me parece que el Centro de salud, debe de incorporar más profesionales a los equipos.

De manera de extender mayor la atención, no solo a los enfermos si no a su familia, no es una crítica, que se entienda bien. Es una sugerencia, para mejorar más aún la atención.

Proyecto en honor a mi madre:

Comencé a escribir un proyecto en honor a mi madre, sobre todo para contar su historia. Básicamente lo que pretende, es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias, a través de espacios de auto ayuda, donde se puedan fortalecer todos los involucrados.

Es muy importante acompañar al enfermo. Que no se sienta solo. No me quiero ni imaginar en esta situación de pandemia, donde se deben extremar las medidas de cuidados y más, con ellos que se encuentran muy frágiles. Por eso pienso que como no se pueden realizar visitas, los mensajes y llamadas son importantísimos. Pero no se los puede dejar solos. Por otra parte, el lugar de los familiares es tan complejo.

El tener que respetar decisiones de la persona afectada, y muchas veces no saber cómo actuar. Y, además, paralelamente a esto, debe continuar con sus actividades. Estos son ejemplos, con los que pretendo, hacer sentir que no están solos, que muchas son las familias y personas afectadas, y la idea es compartir en grupos, experiencias, estrategias, etc.

Por mi parte, continúo pensando y escribiendo para mi proyecto. Intentando mejorar la calidad de vida en estas circunstancias, ya que la situación sanitaria que atravesamos, no me permite avanzar como quisiera.

¿Qué le diría a su mamá el 9 de mayo?

Como el año pasado y siempre, le agradezco por todo lo que me enseñó, por todo lo que me dio…siempre festejo el vínculo de amor que teníamos y que ahora es igual, pero de otra manera.

Que voy contar su historia siempre, porque siempre está presente.

Que trato de entender por qué se fue tan pronto (aunque me cuesta mucho y a veces no lo entiendo) y decirle que la amo con toda el alma y que a diario me reinvento, porque sé que es lo que ella quería. En síntesis, MA… como yo te decía, voy a honrarte siempre, sos mi ejemplo para continuar y sé que me guías, cuidas y proteges en todo momento. Gracias.