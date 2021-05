MENTIRAS VERDADERAS

“La palabra no está hecha para cubrir la verdad,

AMBIGÜEDAD. No hay peor cosa para los gobernantes que tener un mensaje ambiguo o poco claro. Esta semana se vio algo parecido entre la Intendencia de Salto y las autoridades de la ANEP, donde hubo mensajes contradictorios sobre el inicio de clases.

ANEP remitió al gobierno departamental este viernes 14 a la tarde la «Resolución de Presidencia N° 7». Expediente 2021-25-1-002092, con el mensaje: «Estimado intendente. Hemos resuelto suspender el inicio del primer ciclo de Primaria en todas las escuelas, salvo en las Aprender por la población que atienden». Inmediatamente el secretario Gustavo Chiriff escribió en sus redes con copia de la Resolución de ANEP…

SUSPENDEN. «Se suspende las clases de Primaria, a excepción de las Escuelas APRENDER, en el departamento de Salto. Se atendió la solicitud realizada por el intendente de Salto (Gustavo Chiriff, secretario de la comuna, en su Facebook, 14.5.21).

NO SUSPENDEN. «Robert Silva dijo a Telenoche que se recibieron informes de las autoridades sanitarias departamentales y de la Inspección de Primaria de Salto y que, con esos datos y en consulta con el Ejecutivo, se resolvió mantener la presencialidad, dado que no se han registrado focos de contagio en los centros. Allí se mantiene la presencialidad tanto en educación inicial como rural. Además, a partir del 18 de mayo, volverán a clases los alumnos de las escuelas Aprender, los niños de 1° a 3° año y las escuelas rurales que todavía no habían regresado a la presencialidad» (14.5.21).

RESOLUCIÓN. Vayamos a la fuente, ¿qué dice la Resolución firmada por R. Silva? «… disponer que el próximo martes 18 de mayo comenzará exclusivamente el Primer Ciclo de Educación Primaria (1°, 2° y 3°) en las Escuelas Aprender del departamento de Salto, así como todos los grados de las Escuelas Rurales con más de 50 estudiantes».

¿APRENDER? ¿Qué son las escuelas A.PR.EN.D.E.R.? Se trata de una sigla que significa «Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas». Es decir que las escuelas que no se encuentren dentro del programa Aprender, no iniciarán sus cursos esta semana. De ahí lo del mensaje ambiguo de las autoridades de la educación, en particular de Robert Silva, agravado porque alguien ha tratado de malinterpretarlo, ¿por qué?

¿NINGUNEO? El jueves en nuestra Opinión publicada en EL PUEBLO, pedíamos un gesto a las autoridades de la Intendencia y de la Dirección Departamental de Salud para que coordinen acciones tendientes a la vacunación de acuerdo a un comunicado de la Salud donde se hablaba del tema y aparecían nombradas varias instituciones, menos el CECOED. Sin embargo, ese mismo día la Dra. Rosa Blanco subía fotos a sus redes de dicha reunión donde aparecía el representante del CECOED Josué Lima. ¿Error involuntario o ninguneo?

