Mercado de lanas con dificultad para unir las puntas

Si bien fue una semana muy positiva con fuerte suba en los precios de las lanas merino a nivel internacional, el cual el IME en Australia alcanzó el valor máximo en lo que va de la zafra en dólares americanos y todas las categorías que se vendieron subieron sus precios, principalmente las de 22 micras y más finas. En nuestro país, como hace varias semanas se continuaron haciéndose negocios muy puntuales principalmente por lanas finas, con una gran dificultad para unir las puntas según lo expresan los consignatarios.

Es de destacar que se comenzó a visualizar un ligero interés de algunos sectores de la demanda por lanas medias finas. La dificultad que se mantiene, es la de acercar las pretensiones de los productores con los precios que se reciben del exterior. Por otro lado, algunos sectores de la demanda, manifiestan que el mayor interés del exterior es por lanas finas y muy finas de muy buena calidad, mientras que no son muy fluidos los pedidos desde ultramar por lanas de micronajes mayores, señaló Jose Luis Trifoglio.

Según los consignatarios laneros, la semana anterior se concretaron negocios de U$S 5,80 de promedio para grifas verdes lanas Merino Australiano / Dohne de 20 a 20,9 micras, mientras que para las lanas de 21 a 21,9 micras el promedio grifa verde U$S 5.55. Otros negocios, Merino/Ideal/Cruzas Dohne de 22 a 22,9 micras promedio grifa verde U$S 4.90, Cruzas Merino/Ideal/Merilín de 23 a 23,9 micras promedio grifa verde U$S 4.45, en el caso de lanas de 24 a 24,9 micras, el promedio grifa verde es de U$S 4,25. Corriedale Fino de 27 a 27,9 micras, promedio grifa verde U$S 2,50, Corriedale Medio de 28 a 28,9 micras, promedio sin acondicionar U$S 1.53 y grifa verde promedio U$S 2,20. Barriga y subproductos finos, promedio grifa verde U$S 1,00, para barriga y subproductos general el promedio sin acondicionar U$S 0.50 y grifa verde U$S 0.60.