Mercado lanero australiano se afirma y cierra la semana en los u$s 10,45

Hay que retroceder al miércoles 4 de marzo del año pasado para observar el valor del Indicador del Mercado del Este exactamente igual al valor con el cual se cierra esta semana. Luego de tres jornadas de ventas, el mercado lanero australiano se recupera en U$S 0.34 centavos, un 3,4%.

En las primeras dos jornadas semanales desarrolladas en Sydney, Melbourne y Fremantle, el martes el indicador se recuperó en un 1,4% (U$S 0,14) mientras que el miércoles volvió a aumentar un 0,9% (U$S 0,9).

Este jueves con ventas solo en Melbourne, finalmente el Indicador vuelve a ganar un 1,1% y se ubica en los U$S 10,45 por kilo base limpia. Nuevamente, la relación cambiaria juega un papel importante esta semana en la cual la moneda local se fortaleció frente a la moneda norteamericana.

La oferta semanal aumentó a 47.446 fardos de los cuales se vendió el 93,5%, unos 44.396.

La lana de 19 micras se ubican a la suba en U$S 12,80, las lanas de 21 micras cierra la semana en los U$S 10,04, las lanas de 26 micras en U$S 6,18, las lanas de 28 micras US$ 4.03 y las lanas de 30 micras en los U$S 3,23.

Los remates continúan la próxima semana con 48.245 fardos estimados los días martes y miércoles.