Nada nuevo bajo el sol

Nos llama mucho la atención el nivel de sorpresa que vemos en la sociedad cuando se observa en un video profusamente difundido a un niño empuñando un arma de fuego y rapiñando a un comercio en compañía de dos personas mayores.

Cuando la madre se presentó ante la Justicia llevando a su hijo para someterlo a la responsabilidad que se le halle pasible por el hecho, nos enteramos que ese niño tiene once años y ya ha estado en dependencias del INAU en tres oportunidades anteriores. Es consumidor de pasta base de cocaína y demás.

Lo que nos preguntamos es ¿cuál es el motivo de la sorpresa? ¿Qué tendríamos que esperar en la actual situación?

Por estos días hemos escuchados varios análisis y discusiones en torno al hecho. La esencia de lo que se discute es ¿Cómo se llega a esto? ¿Por qué? y sobre todo que hacer para con estos niños, son por lo menos varios cientos.

Para nosotros no es sorpresa ninguna. Hemos sostenido y lo volvemos a hacer hoy, que hay personas cuya vida está signada por las privaciones, el sufrimiento, las necesidades y la marginación, sin que a nadie parezca importarle su situación. Sin importarles siquiera el hecho de que ese niño está arriesgando su vida en el camino que lleva.

No creemos que la pobreza lleve inexorablemente a la delincuencia, pero si estamos seguros que dados los “valores” que hemos pregonado, en estas circunstancias lo más fácil, lo que se puede hacer sin necesitar estudios ni otros saberes, es robar, delinquir, usurpar lo que otros tienen y yo no alcanzo ni alcanzaré nunca.

Se recoge lo que se ha sembrado y no pocas veces escuchamos (por honestidad debemos reconocer que ahora ya no más al menos específicamente como se lo ha hecho en alguna oportunidad), el “hacé la tuya”, que cuando se planteó muchas fueron las personas que entendieron era lo que correspondía en materia educativa.

Se entendía y en muchos ámbitos se sigue entendiendo que en un país donde la educación es gratuita que no estudia quien no quiere.

Lo hemos explicado una y mil veces, para nosotros no se trata sólo de tener libre acceso al estudio, sino de tener las condiciones sociales en su contexto para no sentirse discriminado y sobre todo para no sentir culpas por ir a la escuela en lugar de trabajar o salir a mendigar para llevar algo de pan a su familia, que sabe está pasando penurias. O simplemente para no pensar en esto, anulando sus posibilidades de concentración en otros aspectos.

Mientras no se entiendas estas situaciones. Mientras se crea que con esto estamos apoyando la delincuencia, no lograremos jamás salir de esta situación.

A.R.D