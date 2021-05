«No es pensar que la respuesta llegará de un día para el otro»

Javier Guarino (Ferro Carril)

-Tanto tiempo al margen, ¿qué es lo que va quedando?

«La resignación antes que nada de no poder jugar al fútbol, pero también ser consciente de la realidad. Lo que resta es cuidarse y a nivel familiar lo hemos hecho. Es una casa donde no faltan niños, también hay que tomar precauciones. Tampoco uno vive contando los días para que el fútbol vuelva. Ni siquiera quienes conducen al fútbol, saben cuando esto es capaz de retornar».



-Para muchos jugadores, una manera de volver a empezar.

«Claro, porque no faltan los que se mandaron en algún picado de Fútbol 5 o 7 cuando fue posible o que fueron al gimnasio cuando estaban habilitados. Pero de ahí a prepararse para jugar, ya es otra cosa. O sea, tiempos que son necesarios».

-Reacondicionar la mente y el organismo a una determinada exigencia.

«Creo que hay que tener claro algunas cosas. No es pensar que la respuesta futbolística llegará de un día para el otro. No es solo ponerse a punto en lo físico, también en lo técnico. Hay quienes no juegan oficialmente desde finales del año 2019. En el caso personal, son más meses porque vengo de una dolencia, que terminó en una intervención quirúrgica. Operación, yeso, ir recuperando la zona. Yo dudo que con 40 o 45 días todos nos pongamos en condiciones».

-Con la chance a la cuenta de Ferro Carril, de afrontar dos torneos en paralelo.

«La Copa de OFI es siempre un desafío. El aquel 2019 no jugué los últimos partidos con Ferro en la serie «B», pero sentí que sumé en algún momento. Y eso fue un consuelo».

-Para un goleador, también la continuidad importa.

«El arquero que ataja o el goleador que define. Y sí: son puestos especiales. Cuanto más continuidad, seguramente que mejor»

(Cuando la lesión trancó y JAVIER GUARINO debió transitar por esa senda que rescata, pero que es pasado, mientras la ilusión no traiciona….en eso….de la vuelta queriendo).