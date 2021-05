No es tiempo de opinar

En todos los casos de “presiones” directas o indirectas ejercidas desde el poder de turno, hemos observado que jamás se aceptaron éstas. A lo sumo se han desconocido y cubierto de silencio, motivo que no significa que no hayan existido.

En algunos casos se llega específicamente a obligar a la o las víctimas a negar la existencia de estas presiones para guardar un secreto o esconder el verdadero motivo de una situación.

En los últimos días se han conocido algunos hechos que no dejan de ser llamativos y no siempre se conocen a nivel público en todos sus detalles, aunque resulten muy diferentes.

En esto le damos la derecha Al Acceso a la Información Pública, una de las leyes más avanzadas que ha logrado el Uruguay, para resguardar el conocimiento y la democracia entre sus ciudadanos” y hasta el momento se ha manejado con un acertado criterio.´

Aún así, en honor a la verdad, creemos que en todos los casos debe aguardarse para conocer detalles de los hechos.

Opinar sin tener conocimiento pormenorizado de ellos, sería caer en conjeturas, que pueden resultar tremendamente injustas y alejadas de la realidad.

En nuestro caso preferimos esperar, aguardar hasta conocer más información sobre los hechos que motivan esta nota, antes de ofrecer nuestra opinión.

No siempre lo que surge en primera instancia, ni lo que anda a flor de agua es lo verdadero y los motivos reales de un hecho.

En este sentido, entendemos que cuando se trata de compartir por ideología, o por otras afinidades, se corre el riesgo de perder de vista la imparcialidad que debe tenerse.

Somos de los que pensamos que un empresario, reconociendo todos los derechos del trabajador, puede elegir a la gente que entiende más capaz para lo que quiere. Como entendemos también que un trabajador que cumple y se maneja con profesionalismo, genera derechos que los “nuevos” deben ganarse y demostrar prontamente las diferencias.

Si se trata de una condena a alguien porque “no me gusta como se maneja”, no es de recibo. Siempre nos opondremos. Si se trata de intentar algo nuevo, diferente, el o los empresarios que asumen lo que corresponde están en todo su derecho.

Por el momento entendemos que no es tiempo de opinar, son los protagonistas los que tienen la palabra.

Alberto Rodríguez Díaz