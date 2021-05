“Nos dimos cuenta que ambas buscábamos ayudar a las personas en lo físico, mental y espiritual”

María Ribeiro Pimentel y Graciela Trindade – Instructoras de Yoga Integral

María Ribeiro Pimentel junto a su compañera Graciela Trindade son profesoras de Yoga Integral. María Ribeiro compartió con EL PUEBLO cómo comenzó su historia con esta disciplina milenaria que marca un estilo de vida integral que sana, cuida y fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu mediante la práctica de las asanas, la respiración y la meditación.

“Hace años que practico yoga, comencé esta práctica pues tuve unos problemas de salud y me lo recomendaron.

Graciela, nunca había practicado… nos conocimos cursando el Instructorado de Yoga y allí nos dimos cuenta que buscábamos ambas ayudar a las personas en lo físico-mental – espiritual, que de eso se trata el Yoga

En cuanto a la salud, un cambio total, nos dio paz, nos ayuda a soltar, a ser maestras y alumnas, nos mantiene alegres, (sin malhumor) siempre con ganas de aprender más para brindar más. Nos cambió en lo físico la flexibilidad y la energía. Aparte somos vecinas desde hace años y no nos habíamos dado cuenta” – afirmó.

¿Cómo fueron viviendo el proceso de enseñanza – aprendizaje del Yoga?

-”Mientras estudiábamos instructorado fuimos acondicionando un salón en el fondo de mi casa para que luego de recibirnos pudiésemos dar clases y así continuar practicando y profundizando en esta disciplina para brindar lo mejor de nosotros

Las clases de Yoga son los lunes, miércoles y viernes en distintos horarios, los grupos son muy reducidos, y para todas las edades, agregamos también una hora los sábados para aquellos que quieran practicarlo y no puedan durante la semana.

Los demás días doy masajes, a los masajes los doy con turnos por agenda”.

El Yoga es una práctica física mental y espiritual que se ejecuta por medio de asanas ( posturas ) las cuales deben estar correctamente armadas, con una respiración lenta, consciente y dirigida y mucha concentración

La práctica de Yoga ayuda a corregir posturas,mejora el funcionamiento de nuestros órganos, regula el sistema hormonal, disminuye los dolores y molestias de espalda, reduce el insomnio, y muchísimos beneficios más para nuestra vida diaria

Esta de más decir que contamos con todo el protocolo sanitario y el salón para la práctica es muy amplio, luminoso y aireado.

-¿Qué es el Lomi Lomi?

-“El Lomi Lomi, que es el masaje que se pueden hacer las madres después de dar a luz, se masajea con los brazos únicamente, no se usan las manos para masajear a la paciente. También hago masajes con piedras calientes, masajes descontracturantes y relajantes”

SHANTI

Shanti literalmente significa paz, el estar en paz– también quiere decir tranquilidad, mente en calma, bienestar, felicidad, ausencia de pasión y evasión del dolor.

Para obtener la paz debemos de estar en paz primero con nosotros mismos, para poder estar en paz con los que nos rodean y con el mundo. Se dice que al cantar Shanti tres veces uno puede obtener paz.

¿Por qué se recita Shanti tres veces?

Es creencia general que cualquier cosa que es dicha tres veces se vuelve verdad ( Trivanam Sat Yam ). Como en las tribunas que dicen: “juro decir la verdad, solo la verdad y nada mas que la verdad” como para reforzar el juramento. Detrás de cada mantra Shanti (que son muchos) esta el reconocimiento que todos los seres vivos buscan evitar el dolor, el conflicto, el sufrimiento y el desorden. Esto fue señalado en una enseñanza hindú adaptada por el Buda, también por filósofos yoguis de otras escuelas. Esta enseñanza se encuentra sintetizada al inicio del Sankhyakarika of Ishvarakrishna (texto muy importante de la tradición hindú del segundo siglo a.C. que sirvió de influencia para los Yogasutras de Patanjali), en el cual se lee: “Por el tormento de las tres formas de sufrimiento, surge el deseo de conocer los medios para contrarrestarlo.”

Según esta misma tradición las tres formas de sufrimiento se originan de las siguientes fuentes:

Aadhidaivika: Las fuerzas divinas invisibles como los desastres naturales de lo cuales no tenemos ningún control.

Aadhibhautika: El sufrimiento derivado de las interacciones con otros (inclutyendo los animales).

Aadhyaatmika: Es el sufrimiento físico y mental, como las enfermedades, la frustración, el desequilibrio metal, etc.

Entonces al cantar Shanti tres veces neutralizamos los efectos de estas tres fuerzas. Algo así como una oración para pedir protección de estas fuerzas negativas.

Shanti tiene un significado precioso y también un sonido lindo, y al repetirlo tres veces también se pudiera interpretar como la paz en cuerpo, mente y alma (las tres partes del ser)

Si nos basamos en las enseñanzas antiguas, los mantras conteniendo la palabra Shanti son expresiones de la intención y los primeros pasos en el camino hacia la paz. Y no solo lo podemos recitar al final de nuestra sesión de yoga para cerrar nuestra practica en armonía con los estados de la mente que han evolucionado durante ese trabajo en nosotros mismos. También puede ser recitado al inicio de nuestra sesión para calmar nuestra mente e invocar las fuerzas universales de la paz para que nos acompañen durante nuestra practica.