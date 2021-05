Nuestro medio es de la gente y no tiene otro objetivo que no sea el de: informar, apoyar y brindar un servicio”

Jorge Carozo – director del diario El Avisador de Tacuarembó

Jorge Carozo hijo (35) es el actual director del diario El Avisador de Tacuarembó, un medio de trayectoria que otrora fue liderado por Jorge Carozo Barcelona que hoy tiene 82 años.

“Diario El Avisador se distribuye en hogares, en centros de atención, organismos públicos y un sin fin de lugares donde es apreciado.



A modo de evaluación digamos que nuestro impreso es para la franja etaria de 40 a 80 años. Por ello innovar y desarrollar nuevos sistemas es necesario, hoy con nuestro sistema digital o medio impreso digital tenemos la posibilidad de llegar a jóvenes y adolescentes, lo que es increíble, pero poner este medio en el teléfono de los jóvenes ha dado un gran resultado, una muy buena aceptación y en un sistema que ellos manejan día a día y el cual no lo ven como algo de antaño.

Nuestro público es variado, porque nos hemos abocado a que sea un medio de la gente y que no tenga otro objetivo que no sea el fundamental: informar, apoyar y brindar un servicio” – nos revela Carozo.