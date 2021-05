Para que Salto Fútbol Club lo vaya sabiendo «Daremos 45 días a los clubes para que preparen el torneo»

En las últimas horas, el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, salió a los medios de prensa, y sustentó una chance que involucra a SALTO FÚTBOL CLUB. En el marco de esas declaraciones, IGNACIO ALONSO subraya que, si el gobierno avala el retorno de los planteles, a los entrenamientos a partir de la segunda quincena de este mes de mayo, el torneo de la Primera División Amateur despuntará 45 días después.

Si de transcripción se trata, el presidente de AUF señala que «les daremos 45 días a los clubes para que preparen el torneo». Por lo tanto, solo se trata de apelar al calendario para dejar en claro que el certamen que involucrará a un total de 20 equipos, se iniciaría el sábado 3 de julio.

De todas maneras, todo sujeto a la postura que adopten las autoridades máximas a nivel país, quienes extendieron las medidas hasta el domingo 16 de mayo. Al día siguiente, se noticiará respecto a la resolución. Si es posible levantar las medidas que datan desde el 23 de marzo o caso contrario, se impulsan variantes. Una de ellas: el retorno del deporte amateur.

Si la respuesta surge afirmativa, una duda no es menor: los partidos con o sin aficionados. Cuando se habla de aforo («capacidad total de las localidades de un teatro u otro recinto de espectáculos públicos»), implica que no toda la asistencia será posible en materia de ingreso.

¿CON 45 DÍAS BASTA?

Tanto a nivel de la Liga Salteña como ahora el presidente de la Asociación Uruguaya de Básquetbol, manejan el mismo número de días como base de pretemporada: un total de 45 antes del inicio de la actividad futbolística. «Profes» que desarrollan la misión física en clubes del medio no coinciden en todos los casos con ese mes y medio, desde el momento que «no hablamos de 45 días potenciales. No es todos los días que se entrena y el riesgo de acelerar los tiempos, es que las lesiones vayan surgiendo». Hay que tener en cuenta que no son pocos los jugadores que todos estos meses de inactividad, han sabido de poca y nada acción en materia atlético-física.

De lo que no hay dudas es que algunas señales de futuro van surgiendo respecto a la vuelta a los entrenamientos, mientras que desde fuentes vinculadas a la Secretaría Nacional del Deporte (SND), se puntualiza que «ninguna resolución es definitiva, porque no faltan cuestiones de futuro que se adhieren inevitablemente a la evolución de la pandemia»

El 17 de mayo puede resultar día clave, mientras la pandemia por ahora, es la que continúa ganando la partida.