PIT-CNT se propone hacer un paro nacional de 24 horas entre el 10 y el 17 de junio

En el Pit-Cnt hay consenso para realizar paro general «contra el hambre y la desigualdad» en junio, dijo Pablo Abdala, secretario general del PIT-CNT.

«También tiene mucho que ver con la rendición de cuentas, con la negociación colectiva para los trabajadores públicos y privados, con el afán de recuperar salario y defender el trabajo», señaló.

«Lo más probable» es que el paro se apruebe en los próximos días en el marco de la mesa representativa, dijo el dirigente metalúrgico luego que se presentara este jueves ante la Embajada de Colombia para entregar una carta de protesta contra violenta represión y asesinato de activistas sociales en ese país.

El paro general será de 24 horas y se realizará durante la semana del 10 al 17 de junio.

Será llevado a cabo bajo la consigna «Contra el hambre y la desigualdad, por salario», explicó Abdala.

Con los resultados a la vista de contagios y muertes durante los últimos meses, la central obrera cree que el gobierno ha fracasado. Nunca pudo bajar la movilidad con su prédica de «libertad responsable».

Tomó medidas insatisfactorias pese a la recomendación del GACH de «blindar abril» y rechazó propuestas como las del PIT-CNT para llevar a cabo un «Diálogo por la Vida!.

Según Abdala, el gobierno no lo hizo por su negativa a apoyar más frontalmente a los sectores más vulnerables. Hay que recordar que los trabajadores sindicalizados hicieron una propuesta al gobierno para pagar salarios sociales a 400.000 personas que son informales y no tienen cobertura del Estado. La misma fue rechazada.

Abdala explicó la consigna del paro de junio: «Hay desempleo, hay rebaja salarial, hay hambre y hay desigualdad, porque el 1 % más rico de la sociedad uruguaya tiene los mismos ingresos que la mitad de la población, y hay gente que se la está llevando bastante y no aporta a las soluciones colectivas»