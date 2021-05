Polémica por demora en reapertura del refugio para personas en situación de calle

Ediles del Frente Amplio cuestionan, Florencia Supparo responde

Los ediles del Frente Amplio Santiago Vlaeminck, Celeste Basualdo y Bernardino Sagardía, enviaron una nota al nuevo Ministro de Desarrollo Social (MIDES), Martín Lema, con un título sugerente, «Ponga la casa en orden», haciendo referencia al compromiso asumido con anterioridad por la entonces representante de dicho Ministerio en Salto, la edil Florencia Supparo, referido a la reapertura de un refugio para personas en situación de calle.

Tras conocerse el contenido de dicha misiva, EL PUEBLO requirió la palabra de Supparo, aludida en la misma. Compartimos a continuación, el texto de dicha nota.

«LA GENTE NECESITA RESPUESTAS»

«Sr. Ministro Martin Lema, ponga la casa en orden. Hace un tiempo su correligionaria Florencia Supparo (MIDES) se reunió con el intendente Andrés Lima e informó a los medios de comunicación que estaba en tratativas para abrir el refugio ex Hotel Biasetti para las personas en situación de calle, el mismo abriría sus puertas en el mes de abril. Hoy en pleno correr del mes de mayo, no solamente no vemos las puertas abiertas, si no que vemos la parte más triste, personas durmiendo en la calle a la intemperie. El frío azota nuestro departamento en las noches, la pandemia también juega un papel crucial, la falta de políticas sociales están a la vista».



A continuación, la nota se dirige directamente a Supparo. «Sra. Edila, ¿usted ha jugado con la ilusión de la gente? ¿Se ha puesto a pensar que mientras usted está en un lugar cómodo y calentito hay personas que la está pasando mal? ¿Cuándo va a dejar de jugar para la tribuna? La gente necesita respuestas certeras y responsables.

Instamos a la Sra. Florencia Supparo a cumplir con su palabra, a tener más empatía por la población en situaciones vulnerables. Queremos verla accionar de la misma manera que lo hizo repartiendo canastas en campaña electoral, dónde, por cierto, fue muy eficiente. Así como el hambre no espera, el frío tampoco. Salto necesita menos humo y más gestión. Es momento de hacerse cargo, el momento de abrir el refugio #EsAhora», culmina la carta dirigida al Ministro Lema con la firma de los tres ediles del Frente Amplio.

«DEBEN CONSULTAR

AL INTENDENTE»

Por su parte, la edil Florencia Supparo, en diálogo con EL PUEBLO y en referencia a esta nota, sostuvo que «hay un convenio marco firmado entre la Intendencia y el Ministerio de Desarrollo Social, donde entre otros varios puntos se toca el tema de la apertura de un refugio para gente en situación de calle, puntualmente para hombres. Todo esto conlleva una serie de acciones, de gestiones, de logística, de las dos instituciones, y tanto la Intendencia como el MIDES son los principales interesados en que esto abra lo antes posible».

Por otro lado, Supparo expresó su sorpresa ante la aparición de la carta dirigida al Ministro Lema y que se hiciera pública en la jornada de ayer, donde la responsabilizan a ella. «No entiendo el ataque, sí entiendo que no hay mucha comunicación entre el intendente y sus ediles porque seguramente Lima no tiene tiempo de contar en qué está, y yo al ser parte más de la implementación de este refugio, tengo otro tipo de conocimiento, por eso digo que ellos tienen que ir a consultar al intendente».



«No es fácil entender, de verdad lo digo, lo que es estar en un cargo ejecutivo dentro del Estado hasta que estás y ves cómo son las cosas y todo lo que lleva y lo que cuesta para que las cosas salgan. Y así y todo, cuando se juntan dos instituciones como son el MIDES y la intendencia, todavía debería ser mucho más fácil».

«En definitiva, me parece que lo que acá hay es una falta de comunicación entre el intendente y los ediles, al menos eso quiero creer y que no hubo otro tipo de intención en esto», aseveró.

EL PUEBLO consultó a Supparo qué falta entonces para que ese refugio para personas en situación de calle reabra sus puertas. «En este momento se está en la firma del comodato entre el MIDES y los privados para que eso vaya a la Junta Departamental y se pueda hacer la exoneración de la contribución inmobiliaria. Eso en cuanto a lo que es la parte formal, después ya estaría todo el papeleo previo preparado, terminado ese trámite, ya estaría todo pronto para abrir las puertas del refugio».

«Se trata de un trámite que lamentablemente se ha visto enlentecido por estos últimos cambios de la semana pasada», dijo Supparo en referencia al cambio en las cabezas del MIDES, agregando que cuando habla sobre cómo son las cosas dentro del Estado uruguayo, «a veces uno no entiende lo que son los tiempos del Estado, y que, por ejemplo, el MIDES tiene siete pisos y que cada cosa tiene que pasar por los siete pisos, lo que viene a ser la famosa burocracia. De todas formas, esperemos que sea lo antes posible, y que esta semana ya se pueda resolver esto», concluyó.