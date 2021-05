Principal de «Wash app»

Álvaro Álvez Pintos

¿Dónde realizas tu actividad laboral y cuál es la tarea que llevas adelante?

Mi actividad se trata de un emprendimiento propio.



Un lavadero de autos, motos, camionetas y vehículos en general. Realizando lavados, pulidos y encerados, limpieza de tapizados, recuperación de ópticas, limpieza de alfombras, entre otros, ubicados en 19 de Abril 342.

¿Cuándo fueron tus inicios?

Fue el 1° de marzo que comenzamos la actividad, con una nueva firma.

¿Los estudios que has realizado, se relacionan con la actividad laboral mencionada?

Más bien, creo firmemente que lo que traigo conmigo, es una larga experiencia en el rubro, ya que me desempeñé en un lavadero en Montevideo y eso me dio lugar a desear instalarme con el mío.

Si bien yo siempre estuve relacionado con el fútbol y el entrenamiento de arqueros, la gran mayoría de ellos me conoce por la actividad.

¿Por qué te decides por la tarea en este rubro?

Surgió la oportunidad de este emprendimiento y me gustó el desafío.

Como ya lo mencioné, el hecho de haber desarrollado la tarea anteriormente en otra empresa, me permitió desempeñarme ahora en lo mío.

Dependiendo de ti, ¿qué cambios realizarías en la empresa?

Más que cambiar algo dentro de la misma, lo que buscamos es mejorar nuestro servicio.

Implementar máquinas que nos ayuden a agilizar y mejorar nuestro trabajo que por ahora es muy artesanal, como todo comienzo.

¿Cuáles son tus planes?

Lo que más deseamos, es continuar creciendo y mejorando el servicio.

Nos gusta mucho lo que hacemos y que el cliente se vaya conforme con nuestro trabajo.

Nuestro anhelo, es intentar dejar a todos conformes y haciendo lo mejor que podemos, en el poco tiempo que a veces el cliente dispone para dejarnos el vehículo.

¿Si surgieran nuevas oportunidades laborales, que decisión tomarías?

La idea es poder crecer en el rubro.

Nuestra meta es que nos conozcan por nuestro servicio y nos confíen sus vehículos, ya que volcamos en él, todo nuestro entusiasmo, responsabilidad y seriedad.

Quedamos a las órdenes por consultas de presupuestos o para solicitar reserva de turno al 092347160.

Gracias a Diario EL PUEBLO, por esta oportunidad que nos brinda a los que recién comenzamos con actividades, en una etapa tan difícil.