Progreso sigue sumando obras: arenero y cancha alternativa

Juan Rodríguez (Presidente de la sub-comisión de baby fútbol de Progreso)

EL PUEBLO conversó con Juan Rodríguez, presidente de la sub-comisión de baby fútbol de Progreso, quien nos pintó un panorama de las últimas actividades realizadas en la institución.

Más allá de que la actividad deportiva está paralizada debido a la prohibición de jugar por parte del Gobierno Nacional, la sub-comisión sigue trabajando en obras en la cancha denominada «Julio Pepe Hernández».

¿Cómo vienen manejando la parte económica?

«La cosa esta difícil en el tema ingresos, el único que hemos tenido en éstos meses ha sido el de la cuota mensual ($ 100), éste mes abril la hicimos opcional y en mayo no la vamos a cobrar. Al no haber actividad no tenemos ingresos por entradas, cantina y hasta el momento no hemos hecho alguna actividad a beneficio».

«También estamos esperando novedades de la plata donada por CTM a los clubes, creo que todos los clubes estamos en la misma, esperando ese dinero que vendrá muy bien para pagar los costos fijos que tiene el club».

¿Se vienen las clásicas busecas del baby de Progreso?

«Estamos esperando que arranque el frío y sí tenemos pensado empezar con la temporada de buseca, el año pasado nos fue bien, la gente apoyo y pudimos recaudar un buen dinero que fue destinado a las obras».

¿En el tema obras como vienen?

«El año pasado fue muy bueno con el tema de la construcción del salón, la cantina y los baños, éste año decidimos construir un arenero a pedido de varios técnicos que nos servirá para trabajar en la parte física con los gurises.

Además de una cancha alternativa, algo que hace un tiempo teníamos en mente, nos falta cerrarla con alambrado principalmente porque está más cerca del arroyo y la pelotas se pierden muy seguido allí».

JOSÉ LUIS TORIANI