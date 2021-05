Regional Norte del CMU promueve servicio de atención psicológica a colegas que padezcan stress

Con la finalidad de brindar contención a los colegas médicos por la situación de stress emocional que genera el denodado esfuerzo que vienen realizando en el combate a la pandemia, el Regional Norte del Colegio Médico del Uruguay (CMU), informa a todos los colegiados de la región que la comprende, que tiene a disposición el programa de Bienestar Profesional, para atender situaciones de esta naturaleza.

Si bien en Salto aún no se ha recibido demanda alguna, desde el Consejo Regional destacaron que es muy importante tener en cuenta la existencia de este servicio, para poder colaborar con los profesionales que trabajan con compromiso y esfuerzo en este momento tan complejo que nos toca vivir.

«Se trata de un servicio de contención para los colegas médicos que, en caso de sentirse agobiados, sobrepasados y derrotados emocionalmente por la dura batalla que estamos enfrentando contra una pandemia que no da tregua, tienen asistencia psicológica a disposición para atender su salud mental», afirmaron desde el Regional Norte del CMU.

Ese servicio denominado Programa de Bienestar Profesional está a disposición de los colegas médicos en todo el país y cada Consejo Regional lo que hace es coordinar la atención a los médicos de los respectivos lugares.

«Esto no comenzó ahora sino que la vigencia de este programa ya lleva un tiempo y es importante destacarlo, porque sabemos que el aumento desmedido de casos de Covid registrados en los últimos dos meses particularmente, ha generado una sobrecarga en los niveles de atención, que impacta de manera directa en el personal de la salud y en especial entre los médicos», afirmaron.

«En tal sentido queremos destacar que el Colegio Médico es la institución que tenemos los profesionales de la medicina para sentirnos respaldados y buscar apoyo en nuestra tarea. Por eso mismo es que no dejamos de hacerle llegar a los colegas de toda la región norte, en este caso de los departamentos de Artigas, Salto, Paysandu, Rivera y Tacuarembó que pueden contar todo el tiempo con nosotros», advirtieron los integrantes del Regional Norte.

Actualmente hay una honda preocupación por la situación que se viene atravesando en toda la región, preocupación que motiva que se esté trabajando en conjunto con las autoridades sanitarias de cada departamento y apoyando las decisiones que se adoptan, además de estar exhortando a la población a cumplir con las recomendaciones.

«Si bien en la mayor parte de los lugares afectados los prestadores de salud mantienen un control de la situación, bregan porque no haya una saturación del sistema, y para eso le pedimos a la población una vez más que colabore, cumpliendo con las recomendaciones que emiten las autoridades sanitarias», expresaron.

También solicitaron desde el Regional Norte el CMU que la población concurra a vacunarse y que «tenga confianza en la ciencia, en la gente que está trabajando para cuidarnos e impedir el avance del coronavirus, algo que se logrará tanto por el compromiso que imprime el personal de la salud y especialmente los médicos en los distintos departamentos de la región».

«Como comunidad debemos fortalecer el cuidado individual para poder superar la pandemia.

Hacernos responsables es la única forma de superar la situación que estamos viviendo. Nosotros seguiremos trabajando para aportar a nuestros colegiados el respaldo necesario que los ayude a seguir adelante con el cuidado de la gente», afirmaron desde el Consejo Regional Norte del Colegio Médico del Uruguay.

El mismo está presidido por el médico riverense Dr. Henry Sosa, la secretaría es ocupada por el Dr. Hugo Parodi y completan el Consejo los médicos salteños Dr. Carlos Rattín y Dr. Ramón Soto, además del sanducero Dr. Gustavo Curbelo.