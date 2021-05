Salto contará con una nueva aplicación turística

A donde? Es un sistema integrado de información y comunicación interactiva que incluye Web, APP y SignageTV mediante el cual el usuario puede tener acceso a una serie de servicios de forma totalmente gratuita.

La app dispondrá de información del transporte urbano en tiempo real, accediendo a paradas, recorridos, ubicación gps, además mediante los comercios adheridos cupones de descuentos y beneficios.

Dentro de la app habrá un sector específicamente direccionado al turismo, allí podrán acceder a información de adonde comer? adonde dormir ? adonde salir? ; permitiéndole no solo al turista sino también al salteño conocer o descubrir alguna oferta o propuesta de su interés.



En el destino será una de las primeras aplicaciones con contenido turístico que direccione al turista a encontrar la información que requiera de oferta hotelera , gastronómica así como también de la diversidad de atractivos turísticos en un solo lugar.

Diego Monzón , ideólogo de la aplicación junto a su señora Magaly Pintos nos cuenta que la fecha definida para el lanzamiento de la APP al público esta prevista para el 24 de mayo.

Consultando a Diego cual fue el factor influyente en la creación de «ADONDE?, señala que « surge de la necesidad en primer lugar de poder brindar a los usuarios de algo tan importante como es ADONDE ESTA MI BUS? Algo que es de suma importancia para todos quienes usan este medio de transporte « Luego vimos que también no solo los salteños usan o necesitan esta info también los turistas lo que llevo a visualizar otras necesidades de este nuevo grupo de usuarios.» De allí se inicio todo el proceso de ver como responder a sus preguntas o sus inquietudes».

Diego destacá que «dentro de la app se tiene contemplado en principio potenciar todos los sectores turísticos de nuestro Salto principalmente en el convencimiento que fue y es una gran fuente de ingreso de capitales a nuestra ciudad y por consiguiente una fuente de trabajo para los salteños». «De todos modos también tendrán cabida otros departamentos y ciudades debido a que ya se recibió interés por parte de ellos.»

Se tiene previsto la colocación en un plazo de 3 a 6 meses pantallas táctiles interactivas en diferentes puntos de la ciudad, las cuales contaran con información accesible al usuario y le darán la posibilidad de acceder a llevarse al APP en su dispositivo móvil.

Otro de los servicios que ofrecerá la app serán las visitas virtuales de los museos de nuestra ciudad ; pero de a poco se irán agregando el resto de atractivos turísticos ya sea mediante visitas 360 o filmaciones en vuelo de drones.

Adonde? Integrará una serie de sub productos entre ellos un canal de youtube que tendrá contenido exclusivo y micros mensuales de MODA, DEPORTES, COCINA, MASCOTAS, MUSICA y TURISMO. Diego mencioná que cada uno de ellos será conducido por refrentes en su sector, considerando que será muy entretenidos y divertidos de ver.

En cuanto a las empresas o emprendimientos que deseen participar de la app, dentro de la web www.adonde.uy se encuentra él contacto, teléfono o el mail para enviar la solicitud, posteriormente el departamento comercial se encargará de realizar el vínculo .

En cuanto al caudal de público , Monzón señala « esperamos que dentro de un par de meses poder decir que ADONDE? ya esta presente en la mitad de los departamentos del Uruguay. Las ambiciones son muchas, tenemos las expectativas de poder saltar barreras también y ampliarnos a Argentina y Brasil. EL CIELO ES EL TECHO. y en este sentido esperamos que nuestro techo no tenga limites.»