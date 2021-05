Salto Shopping está llevando adelante varias actividades en éste mes

Junto a «Paseo de los Salteños», actividad que comentamos anteriormente, nos presenta su promoción para Día de la Madre y Salto Fashion Look.

La promoción para éste Día de la Madre consiste en que los clientes podrán canjear un «Kit Maybelline», el cuál está compuesto por 1 labial, 1 delineador y 2 esmaltes.

Cada $1.200 en compras mas $350 se accede a un kit, con Visa mas $250 y los clientes Visa Salto Shopping de Banco República se lo llevan de regalo.

También fué lanzado Salto Fashion Look, actividad para la cuál la influencer Annasofía Facello ha confeccionado tres looks de moda. Esos looks están visibles en la puesta en escena con maniquíes que se ubica en el primer nivel del complejo, y a través de la web y redes sociales del shopping se invita a todos a votar su look favorito, y así participan para ganarse el look entero.

El lunes 10 de mayo se hará el sorteo. Serán tres ganadores, cada uno de ellos se llevará de obsequio la vestimenta, calzados y accesorios que componen cada look.

Así que desde ya están todos invitados a participar..