Salto Uruguay apuesta a la «Súper Liga Departamental»

«Separar el Campeonato Salteño, de la Liguilla que hoy se juega», manifiesta Salto Uruguay FC a través de su Comisión Directiva, en el proyecto que se elevó a consideración de los clubes. Desde tiendas decanas, se interpreta que es momento de variar lo que ya no está bien o se fue desgastando en el tiempo, como en el caso de la liguilla.

Los decanos la juzgan de esa manera y sostienen que fue relegando interés en el aficionado y que ya no contempla los fines por los cuales fue creada.

En todos estos meses, sesiones del Consejo Superior mediante, el presidente de Salto Uruguay, Daniel Schiavi fue invocando la necesidad de un recambio en el sistema de definición, ensanchando el perfil y evitando la prolongación de la tradicional Liguilla.



LA SUPER LIGA DEPARTAMENTAL

De acuerdo al texto del proyecto que también obra en poder de EL PUEBLO, desde tiendas albicelestes se admite la necesidad de «separar el Campeonato Salteño de la Liguilla que hoy forma parte del mismo. Es en la Super Liga Departamental donde podemos focalizar los esfuerzos para hacerla más atractiva y donde son posibles modificaciones que atraigan más público a la misma», se sostiene.

A renglón seguido, establece la entidad ideóloga del proyecto al que se sumaron aportes del Dr Luis Alberto Galbarini (hombre de Sportivo Cerro), que el Campeonato Salteño de Primera División se disputase de acuerdo al formato que las instituciones lo crean conveniente y se pase a crear la Súper Liga Departamental, que contará con seis cupos para su disputa.

LA NUEVA OPCIÓN

Salto Uruguay subraya que a ese nueva secuencia de disputa, avanzará el Campeón y Vice Campeón del Torneo Salteño, más el tercero y el cuarto, sumándose el Campeón de la Divisional B y el Campeón de la Liga de las Colonias Agrarias.

Se jugará una rueda todos contra todos y la liquidación de lo producido por concepto de recaudaciones, no variará en relación a la existente en la Liguilla. El campeón recibirá un premio adicional de 50 mil pesos y el vice campeón, la suma de 25 mil pesos.

PARA NINGÚN CAMPEONATO

De los aspectos para tener en cuenta es que la «Sùper Liga Departamental» a través de sus ganadores, NO clasificarán para ningún campeonato del Interior, «ya que es interno de nuestra Liga, por lo que cual no hay que solicitar autorización al organismo rector».

Desde Salto Uruguay se señala asimismo que antes de la disputa, tanto el campeón de la «B» como el campeón agrario se podrán reforzar con jugadores de otros equipos, a los efectos de potenciar los planteles, haciéndolo más competitivo.