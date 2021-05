Semana solidaria organizada por Asdemya a favor de los músicos afectados por la pandemia

Marcelo Vives – integrante de la directiva de la Asociación Salteña de Músicos y Afines anunció que esta semana dio vía a una campaña de recolección de alimentos no perecederos, de dinero en efectivo y de todo aquellos que crean conveniente la sociedad salteña para donar y colaborar con los colegas que están pasando por una situación bastante caótica porque ya hace un año y medio que no están trabajando.

Las personas interesadas en colaborar podrán acercarse a la institución, de lunes a viernes a partir de las 19. 30 horas hasta las 22.00 y acercar la donación. Quienes se acerquen con una colaboración, recibirán un obsequio. La situación de los artistas es precupante.

Muchos han sido los artistas que se han quedado sin trabajar, a causa de la pandemia y Salto no es la excepción.

Artistas de todas las áreas, tales como el canto, la danza, actores, los que son sonidistas y algunos que están atravesando por la enfermedad del Covid-19.

A consecuencia de la pandemia existe una notoria falta de trabajo.

Existen artistas que han logrado reinventarse y otros que tienen otra actividad laboral que les ha permitido sobrellevar la situación, pero quienes se dedican pura y exclusivamente al arte están sufriendo el impacto de no poder trabajar y por ende, llevar el sustento diario a su hogar.

DONACIÓN DE ALIMENTOS, EFECTIVO Y OTROS ELEMENTOS DE UTILIDAD

La intención es durante toda esta semana hasta el viernes inclusive se puede entregar las donaciones, ya sea alimentos no perecederos dinero en efectivo o lo que consideren conveniente donar y a cambio van a recibir un obsequio. Para los primeros 30 que vayan a la Asociación de 19:30 a 22 horas de lunes a viernes en Brasil 743 y acerquen su donación van a recibir un regalo.

“Estamos muy agradecidos por la respuesta de la comunidad y todos son bienvenidos. El pasado lunes hicimos una transmisión en vivo justamente para difundir esta campaña y éste nos fue muy bien. Pero sentimos que la sociedad se puede apoyar mucho más todavía. Generalmente son los artistas que siempre están dispuestos a colaborar con una causa solidaria y hoy son los que necesitan apoyo, para hacer frente a este momento de escasez.

ASDEMYA viene trabajado desde principio de año respetando los protocolos y pendientes de la situación por la que atraviesan los artistas que han quedado vulnerables frente a los embates del Covid 19, que les ha impedido seguir adelante con la agenda de presentaciones.

No obstante, algunos referentes del arte han organizado videoconferencias y clases virtuales, con la finalidad de encontrar un camino alternativo para salir adelante. Se vuelve a recordar al público en general que la campaña durará toda la semana y lo recaudado será destinado a los músicos y familias que hoy por hoy su único sustento se vio seriamente afectado.