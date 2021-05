Todo lo que hay que saber sobre las grietas en el techo

Andá a tu habitación preferida. Levantá la cabeza y mirá el techo con atención. ¿Ves manchas? Si las ves, lo más probable es que tengas grietas en el techo.

La semana pasada hablamos de cómo impermeabilizar un techo. Dijimos que, previo al impermeabilizante, es necesario rellenar las grietas, muy comunes en techos de plancha. Hoy queremos profundizar en ellas ¿por qué se generan las grietas? Y, lo más importante ¿CÓMO LAS ARREGLO?

La causa más común de las grietas en el techo son los cambios de temperatura. El hormigón dilata y contrae, según haga frío o calor, lo que genera movimientos que devienen en grietas.

Otra causa muy común tiene que ver con la forma en la que se hizo la mezcla. El hormigón es una mezcla de cemento Portland, arena y agua. Cuando se añade demasiada agua, no se percibe la grieta en sí, pero se siente una superficie áspera y escamosa. Esas son cientos de pequeñas grietas, y ocurre solo en la capa superficial. También puede ser que esta capa se haya secado antes que las demás.

Dicho esto: ¿Cómo lo arreglo?



Lo primero que tenés que hacer es evaluar el número y la profundidad de las grietas del techo. Así tendrás claro cuál es la zona a reparar. Como siempre decimos, lo mejor es llamar a un profesional. Sin embargo, si las grietas no son ni muchas ni muy profundas, podés darte maña.

Una vez visto esto, pasá por Barraca Buen Color y comprá espátula, lija, pincel, y el producto tapa grietas. Hay varios productos (puede ser de la línea Renner, también selladores Sika) pero ¡tranqui! que allí te asesoran.

De vuelta a casa, evaluá si conviene agrandar la grieta con ayuda de la espátula, para que el producto penetre mejor. Luego limpiá bien la superficie. Tenés que eliminar no solo los restos de polvo y suciedad, sino también los restos de material anterior. Podés usar un cepillo o un pincel para asegurarte que quede bien limpio y así el tapa grietas pueda adherirse bien.

Prepará el producto que vas a usar para tapar las grietas y seguí las instrucciones del fabricante para obtener un buen resultado. El producto se coloca dentro de la grieta con una espátula, y debe hacerse en sentido longitudinal. No debés excederte con la cantidad de producto que coloques dentro de la grieta, así que es recomendable ir colocando el producto capa por capa hasta cubrir. Por último dejá secar. Una vez que limpies el polvo que dejó el lijado, ¡queda pronto para impermeabilizar!



