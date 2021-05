La presente nota surge casi sin pensarlo, hace poco más de un mes, en una charla informal con una compañera de la Comisión Directiva de la Cooperativa C.O.S.V.A.M., me decía que el próximo 7 de mayo, su padre llega a un siglo de vida, «cien años de vida no es poca cosa» dije, y a continuación le digo, si vos no te opones, me gustaría escribir algo para el Diario el Pueblo, me dijo que sí y también me dice, «tu padre no cumple años también en mayo»? sí le respondí, «bueno, porqué no haces algo por los dos, fijate que son los dos socios fundadores de mayor edad, que aún están con vida», me puse en campaña y hablé con una compañera de la Facultad de Derecho, funcionaria del referido periódico, nos pusimos de acuerdo y por el gran tema de la pandemia, se decidió no hacer una nota como es normal, o sea con un periodista del diario, decidimos que la misma sería a través del correo electrónico, y aquí va la nota, palabras más palabras menos.







Don Omar Martínez Di Paola, nació en Artigas, el 7 de mayo de 1921, trabajó en su juventud como peón de estancia, luego en el ferrocarril durante años como Guarda Tren, de su matrimonio con Doña Valentina Silveira nacieron siete hijos, quedó viudo hace ocho años y ya lleva más de 40 años de jubilado.

Fue uno de los 42 socios fundadores de la Cooperativa Obrera Salteña de Viviendas por Ayuda Mutua, las que fueron inauguradas en un lejano mes de abril de 1970.

También vamos a hablar de otro socio fundador de la misma cooperativa, don Luis Alberto Nasario, que ante nuestra pregunta de «cuando y donde nació?» nos responde, el 11 de mayo de 1929, en el Pueblo Tomás Gomensoro, departamento de Artigas.

¿Cuéntenos cómo se siente?

Nos responde que se siente bien, que no tienes grandes problemas de salud.

¿Qué recuerda de su niñez? Recuerdo mi infancia y niñez, en el Pueblo Baltasar Brum, donde concurrí a la escuela.

¿Cuál fue su primer trabajo?

Recuerdo que como a los diez o doce años, comencé a trabajar en la única panadería que había en el pueblo.

No puedo precisar muy bien la fecha, pero seguro de que en el año 1949 ingresé en A.F.E. (Administración de Ferrocarriles del Estado), llegué a una localidad del departamento de Paysandú, donde había una cuadrilla volante y al presentarme al Capataz de la misma, este dijo «este gurí no alcanza los quince días de trabajo», y ya hace casi 35 años de jubilado.

¿Cómo está formada su familia?

En este momento, con mi esposa y dos hijos, uno hace años está con su familia en Montevideo y el menor vive acá en Salto, en esta misma cooperativa.

¿Recuerda alguna pandemia como la que se está viviendo hoy? No, no recuerdo ninguna pandemia.

¿Cómo es un día suyo? Como el de cualquier jubilado, gracias a Dios, sin muchos sobresaltos. Cuidándonos de la pandemia.

Desde la Redacción de Diario El Pueblo agradecemos a Jesús M. Nasario, quien nos acercó esta nota ya que por la situación de Covíd 19 , no nos pareció oportuno visitar a estas dos personas con un largo camino andado en sus 92 y 100 años respectivamente