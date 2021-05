Universidades…

Las tendencias en la industria láctea, logística y ambiente en los ojos de UTEC

¿Cómo serán los trabajos del futuro?

Drones que entregan pedidos en la puerta de una casa, imágenes satelitales que monitorean minuto a minuto de manera automática la calidad del agua y procesan los datos, nuevos productos lácteos para consumidores más exigentes… el trabajo del futuro será distinto, pero ya hoy se vislumbran algunas tendencias.

De cara al 1° de mayo del 2021, día de los Trabajadores, tres docentes de UTEC expertos en logística, industria láctea y ambiente, cuentan cómo ven el trabajo futuro en cada área y cómo desde la Universidad preparan a los jóvenes hoy para los cambios de mañana.

Tres tendencias en la industria láctea: del laboratorio a la góndola

Automatismos en la industria láctea y avances en robótica, medidas que se realizan en

línea, nuevos sensores y detectores varios. La industria láctea uruguaya enfrenta la modernización de las cadenas de producción. La inteligencia artificial con su rápido intercambio de datos y generación de información ha hecho su incursión también en esta industria con el objetivo de generar mayor valor agregado en los procesos de creación.

Desde la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos de UTEC ven tres grandes tendencias: una industria más automatizada en sus procesos, una producción más amigable con el ambiente y un mercado más diversificado que exige cambios en los productos.

No solo es tema de incorporación de tecnología, también el futuro depara un cambio en las opciones que toman las personas a la hora de elegir comprar o no un producto lácteo.

Pero ¿cuáles son esas tendencias?

Irá en aumento la necesidad de crear alimentos para cubrir necesidades cada vez más específicas, como recién nacidos, embarazadas, ancianos, deportistas, y continuará ganando terreno la alimentación personalizada o “a medida”, planteó Tomás López, coordinador de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Lácteos, que se dicta en UTEC en el ITR Suroeste desde las sedes de Colonia y Paysandú.

“Las demandas de los consumidores se vuelven cada día más complejas y se hace necesario atender aspectos vinculados a una mayor diversidad” desde la industria, y esto implica trabajar en desarrollar nuevos productos, agregó López. El trabajo parte del laboratorio, pero llega a la góndola.

Por último, la industria láctea debe tener presente la importancia de la producción sostenible y el respeto al medio ambiente y esto también se traduce en más trabajo cuidadoso de toda la cadena.

“Las tendencias en el sector lácteo son de acompañar esos cambios hacia una producción más sostenible desde la fase de producción primaria (minimizar la emisión de gases de efecto invernadero, nuevas técnicas de pastoreo, producción orgánica), el aprovechamiento máximo de los coproductos y desde la fase de disposición final, minimizar embalajes y hacerlos de materiales naturales”, destacó López.

Entonces ¿qué aporta UTEC a la industria láctea? Jóvenes profesionales capaces de adaptarse a los cambios del sector. Esto se logra realizando prácticas estructuradas, teniendo a su disposición laboratorios de última generación, plantas piloto modernas y funcionales, que les brindan un excelente entrenamiento para sus futuras actividades profesionales y también los contacta con el mundo empresarial.

Se avecina “una mayor demanda de personal calificado en la industria láctea”, enfatizó López y en esto UTEC cumple un rol.

Mercado laboral en logística: atender la inmediatez y el e-commerce que creció en pandemia

Un acontecimiento en logística tomó a muchos por sorpresa en el 2020, el “crecimiento exorbitante del e-commerce”, sobre todo en los últimos meses, producto de la pandemia, destacó Marco Guimaraens, docente de Ingeniería en Logística del ITR Norte de UTEC, con sede en Rivera.

El suceso, que puede parecer positivo a primera vista, afectó las operativas de la cadena

de suministro. La exigencia por que llegue la mercadería comprada a veces incluso en el día hasta la puerta de la casa del cliente tensionó el sistema.

“La ya instalada transformación digital, que en nuestras latitudes veníamos corriendo de atrás, sumada a los efectos adversos de la pandemia, fueron las dos más grandes disrupciones que han afectado a las cadenas de suministro en los últimos años”, planteó Guimaraens.

Este es el nuevo escenario y por eso “las cadenas de suministro deben imperiosamente reinventarse”, planteó el docente de Logística. Implica rediseñar los procesos logísticos, establecer protocolos de seguridad y salud (tanto para trabajadores como para mercaderías), entre otros puntos.

En definitiva, no solo son cambios desde el Estado o del sector productivo, la academia

tiene un rol que cumplir.

Entonces ¿qué aporta UTEC en Logística? Adelantarse al futuro incierto implica identificar las tendencias y necesidades tanto desde el sector productivo empresarial como de políticas públicas, incluir tecnología, trabajar con ella y transformar los modelos de negocios para el mundo. “Hacia allí vamos en UTEC, formando jóvenes que ya trabajan con miras a este futuro”, destacó Guimaraens.

Los drones vuelan en el laboratorio de logística mientras una cinta transportadora está en marcha en la otra punta. Las tareas manuales van perdiendo vigencia y llevará a una reducción en la mano de obra del sector logístico en algunas tareas y la necesidad de contar con profesionales capacitados y que se adapten a las nuevas tendencias. Las oportunidades laborales irán de la mano con las ciencias, la tecnología, la informática, matemáticas e ingeniería en Logística.

Si bien la mayor parte de la innovación en tecnologías de la Logística 4.0 ocurre en el mundo desarrollado, Uruguay, y UTEC específicamente, se está preparando para estos cambios.

“Uruguay tiene el potencial de desarrollarse como hub logístico y polo de servicios

globales”, aseguró Guimaraens.

Trabajar y cuidar el ambiente: innovación y recursos naturales

Cuidar el ambiente y trabajar tendrán en el futuro una necesaria “relación directa”, planteó Natalie Aubet, coordinadora de la carrera de Ingeniería Agroambiental del ITR Centro Sur de UTEC, ubicado en Durazno. Usar tecnología para resolver problemas del ecosistema ya no será algo novedoso o llamativo, sino cotidiano.

Pero de aquí a que esto ocurra, ¿qué hacer mientras tanto? Desde UTEC Aubet plantea la necesidad de formar a los jóvenes para este futuro. Sensores, drones, imágenes satelitales, en Ingeniería Agroambiental buscan apoyarse en las tecnologías y técnicas innovadoras para utilizarlas en el manejo sostenible de los recursos naturales en la ciudad o en el campo.

“El trabajo del futuro debe estar en relación directa con las transformaciones sociales y económicas que necesita el cuidado del planeta“, destacó Aubet.

Para Johan Duque, docente en análisis y modelamiento de datos en UTEC, la matemática y la física pueden abrir nuevos horizontes y enseñársela a las nuevas generaciones es clave. “Usando métodos matemáticos aplicados a la física es posible entender cómo funciona y se concibe el mundo y cómo se puede moderar para transformarlo en función de una necesidad que requiera el medio o la sociedad“ indicó Duque.

Además, no se trata solo del mayor uso de tecnología o de un afinado conocimiento académico para resolver desafíos, hay otras habilidades que en un mundo cambiante son necesarias. El trabajo en equipo, la comunicación efectiva, análisis de la información y desarrollo de espíritu crítico son algunas de las competencias del Siglo XXI necesarias para lograr un buen desempeño laboral y UTEC también forma con este enfoque y complementan la formación académica.

“Aprender a lo largo de la vida profesional, gestionar procesos de innovación con equipos diversos, y mantener una actitud emprendedora en contextos de incertidumbre son claves para aportar valor a los espacios de trabajo del siglo XXI, destacó Fabián Capdevielle, director del Departamento de Innovación y Emprendimiento – UTECinnova.

Elecciones Universitarias Generales de la Universidad de la República

Las Elecciones Universitarias Generales de la Universidad de la República se realizarán el 30 de junio de 2021. En el sitio web de la Corte Electoral están disponibles para consultas los padrones de personas habilitadas para votar según cada orden y hasta el 26 de mayo puede solicitarse (a través de un formulario on line) los cambios por encontrar datos incorrectos.

CONSULTAR PADRONES Y PRESENTAR RECURSOS

Los padrones para los tres ordenes (estudiantes, docentes y egresados) pueden consultarse buscando por número de cédula o nombre en la pagina web de la Corte Electoral. En el mismo sitio está disponible el acceso al formulario para presentar el recursos por modificación de datos que se consideren incorrectos.

www.corteelectoral.gub.uy/elecciones-universitarias-2021

CONSULTAR EL PADRÓN

Aquellos que esten mal o no se encuentren en el padron tienen que recursar ante la corte electoral (El plazo para interponer los recursos vence el 26 de mayo de 2021)

simple.corteelectoral.gub.uy/etapas/ejecutar/284214

FECHAS IMPORTANTES

Las elecciones universitarias generales están reglamentadas por Ley y son organizadas por la Corte Electoral. Los plazos reglamentarios para las diferentes etapas del proceso tienen fechas que son importante tener en cuenta.

CONSULTAR CRONOGRAMA

REGLAMENTO DE ELECCIONES

La Corte Electoral de acuerdo a lo establecido en las Leyes N° 15.739, N° 15.746 y 15.754 aprobó el Reglamento para las Elecciones Universitarias a través de la Circular N° 11.150.

¿QUIENES ESTÁN HABILITADOS PARA VOTAR?

Orden Docente

El padrón de docentes está integrado por aquellos docentes que al 30 de marzo de 2021 ocupen un cargo de manera interina o efectiva y que al 30 de junio de 2021 cuenten con una antigüedad continua o discontinua como docentes de al menos un año.

Orden Egresados

Integran este padrón quienes figuran con tal condición en el SGAE (clic aquí) al 30 de marzo de 2021 o que están en los registros con título expedido por la Universidad de la República. Este criterio no comprende títulos revalidados, excepto en casos en que la Universidad haya tomado a su cargo las funciones docentes de otros institutos públicos que discontinuaron su actividad y revalidado los correspondientes títulos.

Orden Estudiantil

El padrón de estudiantes está integrado por:

•Generación 2020.

•Estudiantes de generaciones anteriores que hayan tenido al menos una actividad (aprobar un curso o rendir un examen) entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de marzo de 2021.

Los estudiantes que ingresan en el 2021 no se encuentran autorizados a votar porque los padrones cerraron 90 días antes de la fecha de la elección.

¿Qué se vota?

A) ASAMBLEA GENERAL DEL CLAUSTRO: en el Orden Estudiantil, el Orden Docente y el Orden Egresados, en todas las facultades e institutos asimilados

B) ASAMBLEA DEL CLAUSTRO DE FACULTAD: en el Orden Estudiantil, el Orden Docente y el Orden Egresados, en todas las facultades e institutos asimilados.

C) CONSEJO DE FACULTAD: en el Orden Estudiantil en todas las facultades e institutos asimilados, en el Orden Docentes y en el Orden Egresados en la Facultad de Información y Comunicación y en el Instituto “Escuela Nacional de Bellas Artes” y en el Orden de Egresados en la Facultad de Ciencias Sociales.