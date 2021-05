Uruguay se convirtió en el país con más muertes por COVID per cápita en la última semana

Tras los datos divulgados el miércoles por Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Uruguay se convirtió en el país con más muertes por cada millón de habitantes por COVID-19 en el promedio de los últimos siete días. Uruguay se ubicó en este primer puesto del ranking mundial tras superar a Hungría y Macedonia del Norte, que hace días registran una caída en los decesos.

Uruguay había estado varias semanas entre los primeros puestos pero por debajo de estos dos países. No obstante, desde el 13 de abril Hungría comenzó a registrar un descenso en las muertes provocadas por esta enfermedad y el 2 de mayo le entregó el primer puesto a Macedonia del Norte. Este otro país europeo, que ha visto un descenso mucho menor que Hungría en sus muertes por COVID-19, le cedió el primer puesto a Uruguay el miércoles.

Según el sitio web Our World in Data, actualmente, Uruguay es el país con más muertes en todo el mundo en relación a su población. En el promedio de los últimos siete días, Uruguay sufrió 17,31 muertes diarias por cada millón de habitantes. Macedonia del Norte sufrió 16,73 muertes por día por cada millón de habitantes y Hungría 14,80. Paraguay es otro sudamericano con cifras que se ubican entre los primeros puestos a nivel mundial, con 12,06. Brasil, Colombia y Argentina, en ese orden, también integran el top 10 mundial.