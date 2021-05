VOX POPULI

La zona del Mercado 18 de Julio sigue dando que hablar “Por la entrada de calle 18 de Julio hay una pérdida de agua desde hace varias semanas. La misma ocupa toda la extensión desde la vereda a la callesita interna del mismo con un montón de basura y hojas, señal que hace tiempo que no se barren las mismas.

Cierta tristeza invade a muchas religiones que se han visto obligados a suspender sus cultos una vez más a consecuencia de un brote importante en un templo que no respetó los protocolos.

Ayer se celebró el Día Internacional de la danza. Festejo que no pudo ser,no solamente por la pandemia, sino porque las academias de danza no han podido iniciar las clases presenciales. La suspensión de las mismas se extendió nuevamente hasta mediados de mayo. Esta situación es altamente preocupante en el sector al igual que en los gimnasios que reclaman volver a la actividad.

Mañana 1 de Mayo la mayoría de las empresas y comercios no abren sus puertas para descanso de sus trabajadores. Este feriado es uno de los cinco feriados no laborables en nuestro país. 1 de enero, 1 de mayo, 18 de Julio, 25 de agosto y 25 de diciembre.