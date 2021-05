VOX POPULI

Vecinos de Amorim y Belén están afligidos porque tienen allí una importante pérdida de agua, problema que ya tiene tres meses nada menos, y la solución no aparece. En más de una oportunidad han llamado a las oficinas locales de OSE, donde les indican que deben comunicarse con la línea 0800 del ente; pero lo hacen, les toman el reclamo y la solución sigue sin brindarse.

A propósito de reclamos de vecinos, se comunicó con nuestra Redacción gente del barrio Federico Moreira. Plantean puntualmente que «se ha vuelto intransitable la esquina de Elías Pascale y Andrés Latorre». La razón es la profunda zanja y otros pozos que hay.

Personas que viven en diferentes complejos de apartamentos de la ciudad, nos comentan que últimamente han tenido que extremar las medidas de seguridad: más rejas y portones, alarmas, etc. «En espacios compartidos, como la parte donde se cuelga la ropa por ejemplo, ya es muy difícil dejar algo sin estar permanentemente mirando», nos decía ayer una señora. «Los muchachos están bravísimos», agregaba, refiriéndose por supuesto a ladrones.

Una gran cantidad de perros sueltos (no menos de 8 o 10) hacía que fuera realmente peligroso transitar en horas de la mañana de ayer en la zona de Brasil y Arregui. Algunos autos debían parar abruptamente, pero lo más peligroso era que salían descontrolados derecho a las motos. ¿Y la tenencia responsable de animales?