Zafra de arroz arrojaría valores record nuevamente

Ya encaminados en la recta final de la cosecha de una nueva zafra de arroz, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), Alfredo Lago señaló que prácticamente la cosecha está en sus últimos días con un altísimo porcentaje realizado, sobre todo en el norte del país. En cuanto a los rendimientos, Lago sostuvo que se mantienen los niveles productivos de los últimos años con una estimación previa a la cosecha de 8.500 kg/ha. y teniendo en cuenta algunos indicadores, todo hace pensar que se arrime ese número a los 9.000 kg/ha. lo que nuevamente sería una cifra récord para la productividad del país.



Así mismo, Alfredo Lago mencionó que en los últimos días luego de varias reuniones, se alcanzó un acuerdo en el precio definitivo entre la ACA y los Molinos Arroceros para la zafra de arroz 2019/20, «veníamos de un año de proceso arbitral para la zafra 2018/19 y este año se cumplio el objetivo de llegar a un acuerdo a través de una mesa de diálogo y generar los entendimientos para poder valorar y cuantificar el precio al productor».

Finalmente el acuerdo alcanzado es de U$S 11,03 por cada bolsa de 50 kilos de arroz, con un crédito por devolución de impuestos de U$S 0,51 por cada bolsa de 50 kilos de arroz y el débito por concepto de Fondo Arrocero de U$S 0,54 también por el mismo producto por lo que se generó un ingreso neto de US$ 11 por bolsa, un incremento de U$S 1 por bolsa para el productor «lo que refleja la justicia del proceso de la zafra pasada». Cabe destacar que la producción para la zafra anterior fue de 8.620 kilos por hectárea en las 140 mil que se cosecharon para este cultivo.

Otro de los temas importantes que destaca la gremial en las últimas semanas es el de la no suba de los costos de combustibles anunciada por parte del ejecutivo, «una noticia muy positiva ya que el Gasoil impacta mucho en el sector arrocero, más aún en esta época de cosecha donde el 30% del consumo total se dispone ahora y donde los productores ya están haciendo labores de la próxima siembra de la primavera y el consumo del combustible está adicionado. Se reconoce el esfuerzo que es importante aunque el país tiene un gran problema de los costos del combustible que si bien ahora están similares, siguen siendo superiores a los de la región, se debe de buscar mejorar la conformación de esa estructuración de los valores no solo del gasoil sino que también de la energía eléctrica y en definitiva de todos las tarifas públicas del país», concluyó.